Zum Sommerstart in Schladming-Dachstein: Exklusives Hüttenkonzert mit Pizzera & Jaus auf der Reiteralm

Wohnzimmeratmosphäre auf 1.200 Metern / Das Musikkabarett-Duo spielt am 3. Juli auf der Reiteralm / Tickets für diesen Special-Event gibt es ausschließlich zu gewinnen

Schladming (OTS) - Musikalischer Start in den Sommer in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein: Am Sonntag, dem 3. Juli, wird das österreichische Musikkabarett-Duo Pizzera & Jaus die Feriensaison mit einem exklusiven Konzert auf der Reiteralm einläuten. In der „Almwelt Austria“ in rund 1.200 Metern Höhe genießen einige glückliche Fans absolute Wohnzimmeratmosphäre mit perfektem Ausblick auf die abendliche Schladminger Bergwelt. Tickets für dieses exklusive Highlight gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen - unter anderem auch auf www.schladming-dachstein.at/pizzeraundjaus >>



Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



