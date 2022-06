Rektorin bedauert: Noch immer keine Gerechtigkeit für CEU-Studenten Ahmed Samir Santawy

CEU-Student bleibt wegen falscher Anschuldigungen weiterhin in ägyptischem Gefängnis inhaftiert- Urteil im Wiederaufnahmeverfahren wird für den 4. Juli erwartet

Wien (OTS) - Erklärung der Präsidentin und Rektorin der Central European University (CEU), Shalini Randeria, zum Ausgangs des Gerichtstermins für den CEU-Masterstudenten Ahmed Samir Santawy vom 6. Juni 2022.

Die Gerichtsverhandlung am 6. Juni hat die sinnlose Inhaftierung unseres Studenten Ahmed Samir Santawy, der vor über einem Jahr in Kairo verhaftet wurde, nicht beendet. Obwohl seine Verteidigung heute vor Gericht angehört wurde und nun ein Termin für die Urteilsverkündung (4. Juli) festgesetzt wurde, bedauern wir, dass Ahmed weiter in Haft bleiben muss.

Nachdem seine Verurteilung Anfang des Jahres aufgehoben worden war, haben die ägyptischen Behörden die Wiederaufnahme des Verfahrens zweimal verschoben (14. März und 9. Mai), das macht diese weitere Verlängerung seiner ungerechtfertigten Inhaftierung noch unmenschlicher. Die UN Working Group on Arbitrary Detention stellte fest, dass Ahmed willkürlich und unter Verletzung der der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte inhaftiert wurde, nur weil er sein Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung als Forscher und Privatperson wahrgenommen hat.

Als österreichische, aber auch amerikanische Universität hoffen wir, den 4. Juli, den Unabhängigkeitstag, als Tag der Freilassung von Ahmed feiern zu können. Wir protestieren gegen jede Verlängerung des Leidens, das Ahmed und seine Angehörigen ertragen müssen, und wir werden uns unermüdlich dafür einsetzen, dass er freigelassen wird und sein Studium in Wien wieder aufnehmen kann. Wir rufen unsere Partneruniversitäten und -hochschulen in Österreich, Europa und auf der ganzen Welt sowie Studierendenvereinigungen und Kolleg:innen überall auf der Welt, die unsere Kampagne unterstützt haben, dazu auf, sich weiterhin für Ahmeds sofortige und bedingungslose Freilassung einzusetzen.

Nehmen Sie heute, Dienstag, den 7. Juni um 12 Uhr an einer Mahnwache zur Unterstützung von Ahmed vor dem CEU-Campus in Wien teil. Details finden Sie hier.

Hintergrund: Nach seiner Verhaftung am 1. Februar 2021 verschwand Ahmed. Er wurde wegen seiner Forschungen über die Fortpflanzungsrechte von Frauen in Ägypten gewaltsam verhört, er wurde geschlagen und ihm wurden die Augen verbunden. Fünf Tage später, am 6. Februar 2021, ordnete die Oberste Staatsanwaltschaft für Staatssicherheit seine Inhaftierung bis zum Abschluss der Ermittlungen wegen Terrorismusvorwürfen an. Am 23. Juni 2021, nachdem ihn ein Notstandsgericht wegen der Veröffentlichung von "Fake News" zu vier Jahren Haft verurteilt hatte, trat Ahmed aus Protest gegen das Urteil 40 Tage lang in den Hungerstreik. Am 16. Februar 2022 wurde sein Urteil im Vorfeld einer Wiederaufnahme des Verfahrens aufgehoben.

Rückfragen & Kontakt:

CEU PU - Central European University

Mag. Michaela C. Topolnik, MA /Senior External Relations Manager

+43 676 886 49216 / topolnikm @ ceu.edu / www.ceu.edu