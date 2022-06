TXOne Networks wird auf der RSA Conference 2022 mit den begehrten „Global InfoSec Awards“ prämiert (FOTO)

SAN FRANCISCO/TAIPEH (ots) - TXOne Networks gewinnt bei den 10. Annual Global InfoSec Awards auf der #RSAC 2022 in den Kategorien „Innovativester Schutz kritischer Infrastrukturen“, „Hot Company ICS/SCADA Security“ und „Bestes Produkt für industrielle Cybersecurity“.

OT Cybersecurity Anbieter-TXOne Networks freut sich, vom branchenführenden Magazin für elektronische Informationssicherheit (Cyber Defense Magazine (CDM)) die folgenden Auszeichnungen zu erhalten:

• „Most Innovative Critical Infrastructure Protection“

• „Hot Company ICS/SCADA Security“

• „Best Product Industrial Cybersecurity“

Dr. Terence Liu, CEO von TXOne Networks, erklärt dazu: „Wir sind begeistert, zum zehnjährigen Bestehen des Cyber Defense Magazine als unabhängigem Anbieter von Cybersicherheits-Informationen eine der weltweit renommiertesten und begehrtesten Auszeichnungen im Bereich Cybersicherheit erhalten zu haben. Wir wussten, dass die Konkurrenz stark sein würde, und wir könnten nicht zufriedener sein, von der Top-Jury mitführenden Infosec-Experten aus der ganzen Welt gleich dreifach prämiert zu werden. Es ist schön zu sehen, dass unsere Lösungen nicht nur bei unseren Kunden und Partnern gut ankommen, sondern auch von der Jury ausgezeichnet wurden – wie etwa unsere Stellar-Serie, die Edge-Serie, Trend Micro Portable Security 3 und die OT Defense Console.“

Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine, ergänzt: „TXOne Networks verkörpert die drei Hauptmerkmale, nach denen wir Juroren suchen, um die Gewinner auszumachen: die Bedrohungen von morgen schon heute verstehen, eine kosteneffiziente Lösung anbieten und unerwartete Innovationen liefern, die dazu beitragen können, die Cybergefahren zu verringern und dem nächsten Online-Angriff einen Schritt voraus zu sein.“

TXOne Networks ist stolz darauf, zur namhaften Gruppe der Preisträger zu gehören. Mehr Informationen zur Preisverleihung finden Sie unter: http://www.cyberdefenseawards.com/

Mars Cheng und Selmon Yang, Threat Researcher bei TXOne Networks, fühlen sich geehrt, auf der RSA Conference am 9. Juni einen Vortrag zu halten (14:10 bis 15:00 PT, Moscone West 2006). Besuchen Sie die Präsentation und erfahren Sie mehr zum Thema “Deconstructive Take-Over of Mitsubishi Electric Ecosystems” und über TXOnes OT-Zero-Trust-Konzept.

Nehmen Sie virtuell an der #RSAC RSA Conference 2022 teil unter:

https://www.rsaconference.com/usa.

Über TXOne Networks

TXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze zur Cyberabwehr zu entwickeln. TXOne Networks bietet dank seiner Defense-in-Depth-Methode sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte zur Absicherung von OT-Netzwerken und betriebskritischen Endgeräten in Echtzeit. www.txone.com

Über das Cyber Defense Magazine

Das Cyber Defense Magazine ist die wichtigste Quelle für Informationen und Nachrichten im Bereich Cybersicherheit für InfoSec-Berufe in Wirtschaft und Behörden. Unser Management besteht aus ethischen, ehrlichen, leidenschaftlichen Informationssicherheitsexperten und wir wenden uns an ebensolche. Unsere Mission ist es, über neuestes Wissen, reale Geschichten und Auszeichnungen für die besten Ideen, Produkte und Dienstleistungen in der Informationstechnologie-Branche zu berichten. Jeden Monat liefern wir elektronische Zeitschriften kostenlos online; dazu kommen Sonderausgaben exklusiv für die RSA-Konferenzen. CDM ist stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group. Erfahren Sie mehr über uns unter https://www.cyberdefensemagazine.com und besuchen Sie https://www.cyberdefensetv.com sowie https://www.cyberdefenseradio.com, um einige der informativsten Interviews mit erfolgreichen Unternehmensleitern zu sehen und zu hören. Nehmen Sie unter https://www.cyberdefensewebinars.com an einem Webinar teil und erkennen Sie, dass Infosec-Wissen Macht ist.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt TXOne Networks:

lynette_lee @ txone.com

Tel: +886 2-2378-9666 Durchwahl 5133



Pressekontakt TXOne Networks in Europa:

GlobalCom PR-Network GmbH

Martin Uffmann/Caroline Hannig-Sachon

martin @ gcpr.net / caroline @ gcpr.net

Tel.: +49 (0)89 360 363-41 / -42