VI-Engineers: Feierliche Dachgleiche bei La Vie En Rose

Bis Herbst 2022 entstehen in bester Lage von Eisenstadt 42 freifinanzierte Mietwohnungen

Wien/Eisenstadt (OTS) - Im Herzen von Eisenstadt ist derzeit das Immobilienprojekt La Vie En Rose im Entstehen. Am Donnerstag erfolgte die feierliche Dachgleiche – pandemiebedingt ein halbes Jahr nach der tatsächlichen Fertigstellung des Rohbaus. Ganz nach Tradition wurde der Gleichenspruch von einem Lehrling des Generalunternehmers vorgetragen, bevor dieser sein geleertes Glas zur Einweihung zu Bruch brachte. Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GesmbH & Co KG: „Es freut mich, dass wir die Dachgleiche jetzt, wo sich das Projekt eigentlich schon in der Zielgeraden befindet, noch gebührend nachfeiern. Der Tag gehört in erster Linie den Bauarbeitern der STRABAG und allen Professionisten, die an der Errichtung der Immobilie La Vie En Rose an diesem wundervollen Standort mitarbeiten.“

Bis zum Herbst 2022 entstehen – gleich neben dem Schlosspark Esterházy nahe dem Stadtzentrum von Eisenstadt – 42 freifinanzierte Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern und einer Wohnnutzfläche von rund 53 bis 90 m². „Das Besondere an La Vie En Rose sind die großzügigen, südlich ausgerichteten Privatgärten, Loggien und Terrassen sowie der wunderbare Ausblick in Richtung Schlosspark, Altstadt und das pannonische Umfeld“, betont Kloihofer. Die Architektur, geplant von atelier 4 architects, fügt sich perfekt in die Umgebung ein. Die Landschaftsarchitektin Carla Lo hat sich an der regionalen Flora orientiert und wird mit pannonischen Gräsern und klassischen Gartenhölzern die Garten- und auch Dachfläche gestalten. Die umliegenden Bäume, das begrünte Dach und die energieeffiziente Fußbodentemperierung sorgen für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit. Ihr nachhaltiger Betrieb wird darüber hinaus von einer PV-Anlage am Dach unterstützt. Das in Niedrigenergiebauweise errichtete Projekt wurde bereits in der Planung mit klimaaktiv-Bronze ausgezeichnet.

Nähere Informationen: www.lavieenrose-eisenstadt.at

