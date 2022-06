AVISO: Akkreditierung für die Rede des ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk im Sitzungssaal des Nationalrats

Film- und Fotomöglichkeiten im Parlament in der Hofburg am 14. Juni 2022

Wien (PK) - Der Präsident der ukrainischen Werchowna Rada Ruslan Stefantschuk wird am Dienstag, dem 14. Juni 2022 zu Gast im Parlament sein und im Nationalratssitzungssaal eine Rede halten. Eröffnet wird die parlamentarische Veranstaltung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka um 09.05 Uhr, nach der Rede Stefantschuks kommen die Parlamentsfraktionen zu Wort.

Die Teilnahme an der parlamentarischen Veranstaltung ist für Medienvertreter:innen ausschließlich mit Akkreditierung möglich. Damit haben Medienvertreter:innen über den Haupteingang Josefsplatz gegen Vorlage eines Presseausweises bzw. Akkreditivs eines Medienunternehmens Zutritt zu den allgemein frei zugänglichen Bereichen im Parlament in der Hofburg und für die Galerie im Nationalratssitzungssaal (Großer Redoutensaal).

Akkreditierung für Medienvertreter:innen

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort per E-Mail unter medienservice @ parlament.gv.at möglich. Für die Anmeldung ist die elektronische Übermittlung eines Presseausweises bzw. Akkreditivs eines Medienunternehmens erforderlich. Die Akkreditierungen für die parlamentarische Veranstaltung werden am 14. Juni 2022 ab 08.00 Uhr am Welcome-Desk am Haupteingang Josefsplatz ausgegeben. (Schluss) keg

