AVISO PK zum Weltflüchtlingstag / Flucht & Migration: Herausforderungen und Chancen für Europa

14. Juni 2022, 10 Uhr via ZOOM

Wien (OTS) - Mit der humanitären Krise in der Ukraine geht die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg einher. Mehr als vierzehn Millionen Menschen mussten bereits ihr Zuhause verlassen, ein Ende der Kampfhandlungen ist nicht in Sicht. Das stellt auch die EU vor eine immense Herausforderung und bietet gleichzeitig die Chance, mutige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Im Rahmen des Pressegesprächs zum Weltflüchtlingstag sollen die Flüchtlingspolitik der EU, eine kritische Analyse der globalen Flüchtlingszahlen sowie die Situation an den Außengrenzen der EU thematisiert werden. Außerdem werden konkrete Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf andere humanitäre Krisen beleuchtet, die etwa durch die Priorisierung der finanziellen Mittel internationaler Geldgeber auf die Ukraine entstehen.



Dazu sprechen:

Gerald Knaus, Migrationsforscher und Gründungsdirektor der Denkfabrik „European Stability Initiative

Sumka Bučan, CARE-Regionaldirektorin der Balkanländer

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich

Šimon Pánek, Leiter der in der Ukraine tätigen Hilfsorganisation „People in Need”

14. Juni 2022, 10 Uhr via ZOOM:

https://www.ots.at/redirect/us02web

Meeting-ID: 862 9753 2923

Kenncode: 10812

Bitte um Anmeldung bei stephanie.weber@care.at. Herzlichen Dank!

PK zum Weltflüchtlingstag / Flucht & Migration: Herausforderungen und Chancen für Europa

Datum: 14.06.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Url: https://us02web.zoom.us/j/86297532923?pwd=SzhMY2NPcFJORk1vQllLU2pDeFZvQT09

Rückfragen & Kontakt:

CARE Österreich

Stephanie Weber

Presse & Medien

Tel. +43 (0)1 7150715-42

stephanie.weber @ care.at