Reminder Pressekonferenz: Klimaschützer:innen ziehen mit Klimaklage vor Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof

Verwaltungsgericht Wien weist Beschwerde ab, jetzt fordern GLOBAL 2000 und Betroffene Klimaschutz vor VfGH und VwGH ein

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Rechtsanwalt Dr. Reinhard Schanda und Betroffenen der Klimakrise zieht die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 nun vor den Verfassungs- und den Verwaltungsgerichtshof und will auf diese Weise den Umstieg auf klimafreundliche Energien durchsetzen. Die Klimaschützer:innen haben ursprünglich in einem Antrag an das Wirtschaftsministerium gefordert, dass fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl ein konkretes Ablaufdatum erhalten. Doch das Ministerium erachtete sich als unzuständig. Da nun die Beschwerde, die dagegen im September 2021 beim Wiener Verwaltungsgericht eingereicht wurde, abgewiesen wurde, geht GLOBAL 2000 gemeinsam mit Betroffenen der Klimakrise den nächsten Schritt. Die Umweltschutzorganisation und Betroffenen fordern jetzt vor dem VfGH und dem VwGH Klimagerechtigkeit ein. Gefordert wird ein konkreter Fahrplan, wie Österreich aus fossilen Energien aussteigen und damit die nationalen Klimaziele erreichen kann.

Im Rahmen einer Hybrid-Pressekonferenz werden die Hintergründe und nächsten Schritte des Gerichtsgangs vorgestellt.

Wann? Mittwoch, 8. Juni 2022, 10:30 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Als Gesprächspartner:innen stehen zur Verfügung:

Dr. Reinhard Schanda (Rechtsanwalt, Kanzlei Sattler & Schanda)

(Rechtsanwalt, Kanzlei Sattler & Schanda) Klara Butz (Fridays For Future Aktivistin)

(Fridays For Future Aktivistin) Peter Fliegenschnee (Pensionist)

(Pensionist) Johannes Wahlmüller (Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000)

(Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000) Friedrich Pichler (Bürgermeister der Gemeinde Stanz) – abgesagt

Weitere Hintergrundinfos finden Sie hier: https://www.global2000.at/dein-gutes-recht

