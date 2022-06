Vatertag: Österreicher:innen geben heuer rund 150 Millionen Euro für Geschenke aus. 57% haben vor, etwas zu verschenken

Gutscheine, Süßigkeiten und Ausflüge unter den beliebtesten Geschenken. Durchschnittliche Ausgaben von 56 Euro pro Kopf. Wien, Oberösterreich & Salzburg 2022 am spendabelsten.

Wien (OTS) - Am 12.06., dem zweiten Sonntag im Juni, feiert ganz Österreich den Vatertag. Der Handelsverband hat gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Mindtake erhoben, womit unsere Väter dieses Jahr besonders gern beschenkt werden und wie groß die Ausgaben der Österreicher:innen ausfallen. Den Umfrageergebnissen nach werden die heimischen Konsument:innen durchschnittlich 56 Euro für Vatertags-Geschenke ausgeben. Das sind pro Kopf um 17 Euro weniger als für den Muttertag.

"Heuer geben die Österreicherinnen und Österreicher insgesamt rund 150 Millionen Euro für Geschenke zum Vatertag aus. Damit erzeugt der Vatertag sowohl für Modehändler und Drogerien als auch für den Lebensmittelhandel und die Gastronomie als Einmaleffekt nennenswerte Einnahmen", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Österreich schenkt am liebsten Gutscheine, Süßigkeiten und gemeinsame Ausflüge

Die Top 5 Geschenke zum Vatertag 2022:

Gutscheine (12,3%)

Schokolade/Pralinen/Süßigkeiten (11,5%)

Nicht-materielle Geschenke/Ausflüge (11%)

Restaurantbesuche (9,9%)

Alkoholische Getränke (8,4%)

"Der Vatertag 2022 steht einmal mehr ganz im Zeichen der Gutscheine. Schokolade und Süßigkeiten reihen sich ebenfalls unter die Top-Geschenke. Überdies klettern nicht materielle Geschenke wie gemeinsame Ausflüge in der Beliebtheitsskala immer weiter nach oben", bestätigt Handelssprecher Will.

Ausgaben zum Vatertag in Wien, Oberösterreich und Salzburg mit 63 Euro am höchsten

Insgesamt 57% der Befragten werden den eigenen Vater am 12. Juni mit Geschenken überraschen. Während sich die geplanten Pro-Kopf-Ausgaben in Wien, Oberösterreich und Salzburg auf stolze 63 Euro belaufen, finden sich in Niederösterreich und dem Burgenland mit 47 Euro die sparsamsten Schenker. Dazwischen liegen die Bundesländer Steiermark und Kärnten mit 49 Euro, sowie Tirol und Vorarlberg mit 55 Euro. Daraus ergibt sich ein bundesweiter Schnitt von 56 Euro.

Der Handelsverband hat anlässlich des Vatertags neue Plakate und Sujets angefertigt, welche alle heimischen Handelsbetriebe kostenfrei downloaden und an ihre Schaufenster anbringen können. Mehr dazu auf www.handelsverband.at.

