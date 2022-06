SterzRock Single Release Party - “I mecht so gern fliagn"

Graz/Salzburg/Wien/Klagenfurt (OTS) - Am Freitag dem 3. Juni 2021 feierte die Band SterzRock die Release Party ihrer neuen Single „I mecht so gern fliagn“ ganz nach Ihrem Motto „Habt’s Bock?! Sterzrock!“ zusammen mit Fans, Freunden und Familie im Grazer Pub O'Sullivans.

Gemeinsam mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern feierte SterzRock am 3. Juni unter dem Motto „Habt’s Bock? – SterzRock!“ den Release ihrer ersten Single „I mecht so gern fliagn“. Der Song ist seit 00:00 Uhr desselben Tages auf allen gängigen Musikstreaming Plattformen verfügbar. Veranstaltet wurde die Single Release Party im O'Sullivans Irish Pub im Zentrum von Graz. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten Inhaberin Antonia Hopfer und ihr Team.

Eröffnet wurde das Konzert mit einer Video-Glückwunschbotschaft der, erfolgreichen aus Graz stammenden, Band „Alle Achtung“ direkt von der Starnacht der Seefestspiele am Neusiedler See. Durch den musikalischen Abend begleitete die Radiosprecherin Johanna Herz. Mit kleinen Interviews zwischendurch half sie dem Publikum dabei, die Band näher kennenzulernen. Die Bandmitglieder erzählten aus ihrem Leben, von ihren Inspirationen und vom Weg zu ihrer ersten eigenen Single. Insgesamt sieben selbst geschriebene Nummern präsentierten Chris und „Luis“ mit der Unterstützung von Richard Dax am Cajón. Als Abschluss wurde das neue Musikvideo zu „I mecht so gern fliagn“ präsentiert. Produziert wurde das Video gemeinsam mit Thomas Edler direkt in der Landeshauptstadt Graz auf den Kasematten und am Grazer Hausberg Schöckl.

Die beiden Musiker Christian „Chris“ Zieger und Gerhard „Luis“ Pötsch begannen bereits vor über 40 Jahren gemeinsam zu musizieren. Damals noch in der Kirchenband der Pfarre Andritz. Es folgten in den nächsten Jahren zahlreiche gemeinsame Auftritte in den verschiedensten Konstellationen bis sie in den frühen 90ern dann getrennte Wege gingen, unter anderem um Familien zu gründen. 2017 fanden die beiden bei einem spontanen Auftritt wieder zusammen und gründeten 2018 die Formation SterzRock. Aktuell arbeiten sie an ihrem ersten gemeinsamen Album „SterzRock“ im Studio „Tonladen“ von Max Bieder, dem Gitarristen von Alle Achtung. Die Veröffentlichung des Albums ist im Herbst 2022 geplant.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Die neue Single "I mecht so gern fliagn" Link zu allen Musikplattformen: Jetzt anhören!

Rückfragen & Kontakt:

Christian Zieger und Gerhard Pötsch

kontakt @ sterzrock.at

https://sterzrock.at/