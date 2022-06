ÖHGB: SPÖ Voodoo Wohnökonomie

Der Vermieter scheint reflexartig der natürliche Feind der SPÖ – die ökonomisch widersinnige Wohnrechtspolitik betreibt.

Wien (OTS) - Die SPÖ will, dass eine Erhöhung von Kategorie- und Richtwertmieten bis 2025 gesetzlich ausgeschlossen wird. Weiters will man einen neuen Index für die Mietpreisentwicklung bzw. eine Deckelung mit zwei Prozent pro Jahr. Schließlich plädiert der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried in einer Aussendung für die Einführung eines Universalmietrechts mit Mietobergrenzen.

ÖHGB-Präsident RA Dr. Martin Prunbauer: „Nach dem SPÖ-Modell scheinen nur Mieter von der Inflation betroffen."

Und wie sieht die Realität aus? Die Kosten von Vermietern steigen derzeit nahezu monatlich - für Reparaturen bereits im hohen einstelligen nicht selten im zweistelligen Bereich - nachzulesen im Baukostenindex, während die Mieten durch die Koppelung an den Verbraucherpreisindex nicht so hoch indexiert sind. Eine Folge davon: Die Vermieter können weniger reparieren.

Dabei sei nicht unerwähnt, dass die österreichischen VermieterInnen überwiegend heimische Firmen bzw. Handwerker beschäftigen. Darüber hinaus kommen in naher Zukunft auf VermieterInnen noch weitere finanzielle und technische Herausforderungen hinzu. Man denke an eine energetische Sanierung oder Heizungsumbau etc. im Zuge der Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Jetzt noch eine Mietzinsobergrenze zu verlangen ist schlichtweg absurd. Dies würde zwangsläufig zur massiven Schädigung der heimischen Wirtschaft führen.

Leichtfried liefert wieder ein exemplarisches Beispiel für die ideologiegetriebene Wirtschaftsauffassung der SPÖ im Wohnbereich: Umverteilen und verschenken auf Kosten der Vermieter, die überwiegend im Bereich des Mittelstands angesiedelt sind.

Mehr über den ÖHGB

