Kondert Blaha Rechtsanwälte stellen sich vor

Die Vergaberechtsexperten Gabriele Kondert und Ralf Blaha gründen eine neue Kanzlei

Wien/Friesach (OTS) - Die Vergaberechtsexperten Gabriele Kondert (51) und Ralf Blaha (45) haben sich mit 1. Juni 2022 unter dem Kanzleinamen „Kondert Blaha Rechtsanwälte OG“ zusammengeschlossen. Ausgehend von den beiden Standorten in Wien und Kärnten betreuen die beiden mit ihrem Team Projekte in ganz Österreich.

Die zwei Anwälte, die auf Vergaberecht, IKT-Recht, Datenschutz und öffentliches Personenverkehrsrecht spezialisiert sind, verbindet eine langjährige Zusammenarbeit in diesen Bereichen in anderen österreichischen Vergaberechtskanzleien.

Mit der Gründung der eigenen Kanzlei wollen Gabriele Kondert und Ralf Blaha ihren Mandanten ihre Erfahrung und ihr Wissen verbunden mit der gewohnten Integrität, Zuverlässigkeit und dem vollen Engagement zur Verfügung stellen.

Dabei werden sie von ihrem erfahrenen Team, den RechtsanwaltsanwärterInnen Lisa Seidl, Paul Waltner und Bianca Karpf-Farkas sowie den Projektassistentinnen Astrid Vogrin und Julia Galant, unterstützt.

Kondert und Blaha zur Neugründung: „Unsere Mandanten profitieren von insgesamt mehr als 70 Jahren weitgehend gemeinsamer Berufserfahrung unseres Teams bei Beschaffungsprojekten aller Art. Das Vertrauen unserer Mandanten in unsere erfolgreiche Arbeit ist unser Ansporn, mit vollem Engagement höchste Qualität zu liefern.“

Die Gesellschafter

Gabriele Kondert ist seit 2008 als Rechtsanwältin im Vergaberecht tätig und auf Beschaffungen im öffentlichen Personenverkehr und IKT-Bereich sowie die Abwicklung von komplexen Großverfahren spezialisiert. Sie betreut seit Jahren österreichische Mandanten in diesen Bereichen und ist als Vortragende tätig. Darüber hinaus ist Gabriele Kondert Mitautorin des „Handbuchs Vergaberecht“.

Ralf Blaha ist seit 2008 als Rechtsanwalt im Vergaberecht tätig und auf IKT-Vergabeverfahren, IT-Vertragsrecht, Datenschutz und Informationssicherheit spezialisiert. Er lehrt nebenberuflich an der Universität Wien, der Alpen-Adria Universität Klagenfurt sowie der Fachhochschule Kärnten. Ralf Blaha publiziert regelmäßig in den Bereichen Vergaberecht, IT-Recht und Urheberrecht. Weiters ist er Mitglied der Arbeitsgruppe Rechtsinformatik an der Universität Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gabriele Kondert

+43 (1) 39 11 001

gabriele.kondert @ kb-ra.at



Kondert Blaha Rechtsanwälte OG

1010 Wien, Freyung 6/13/6

www.kb-ra.at