Christoph Cejka verstärkt Bauabteilung der 3SI Immogroup

Personalia: Christoph Cejka neuer Projektleiter bei Wiener Bauträger

Wien (OTS) - Die 3SI Immogroup wächst weiterhin, auch personell: Mit dem erfahrenen Projektentwickler, Sachverständigen und studierten Architekten DI Christoph Cejka verstärkt seit Kurzem ein besonderer Kenner der heimischen Immobilien- und Baubranche das Bauteam des Wiener Bauträgers und Immobilienentwicklers 3SI Immogroup.

Bei der 3SI Immogroup zeichnet Cejka nun für die Projektleitung Baumanagement und damit für die Entwicklung und bauliche Umsetzung hochwertiger 3SI-Immobilienprojekte vom Zeitpunkt der Ankaufsüberprüfung bis zum erfolgreichen Verkaufsstart verantwortlich. Der Karriereweg des gebürtigen Wieners kann als konstant erfolgreich bezeichnet werden: Auf das mit Diplomprüfung erfolgreich beendete Architekturstudium an der TU Wien folgten die die Ausbildung zum Ziviltechniker, der Universitätslehrgang „Immobilienmanagement und Bewertung“ und die Tätigkeit als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien.

Für den Wechsel zur 3SI Immogroup sprachen für Cejka mehrere Gründe. „ Ich kenne die 3SI Immogroup mittlerweile seit vielen Jahren und habe sie stets als fairen Marktteilnehmer wahrgenommen. Besonders das stetige Wachstum dieses rein familiär geführten Unternehmens auf einem sehr umkämpften Markt habe ich sehr bewundert. Die Möglichkeit, meine bisherigen Projektmanagement-Erfahrungen in einem solchen, sich durch flache Hierarchien und einen freundschaftlichen Umgang untereinander auszeichnenden Unternehmen einzubringen, wollte ich gerne wahrnehmen “, so Cejka.

Die Berufswahl selbst sei für Cejka keine schwierige gewesen. „ Architektur hat mich seit jeher fasziniert. Es ist eine ungemein spannende Aufgabe, gestaltend und kreativ tätig zu sein und zeitgleich Verantwortung für die zukünftige bauliche Entwicklung einer Stadt zu übernehmen “, erzählt der seit über 20 Jahren in der Immobilienbranche tätige Projektentwickler, der an seinem Job besonders die tägliche Abwechslung und Vielfalt in den Agenden schätzt.

Neben dem versierten Projektmanager starteten zuletzt fünf weitere KollegInnen ihre Karriere bei der 3SI Immogroup. „ Ich freue mich sehr über den Personalzuwachs und vor allem die Freude und den Einsatz, mit dem sich unsere jungen Kolleginnen und Kollegen ihren neuen Aufgaben stellen! “, zeigt sich 3SI-Geschäftsführer Ing. Michael Schmidt erfreut.

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

www.adconsult.at