Die Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge hat Geschichte geschrieben

Kristian Blummenfelt absolviert den Triathlon über die Iron Distance in der schnellsten Zeit bei den Männern (06:44:25)

Kat Matthews absolviert die Strecke in der schnellsten Zeit bei den Frauen in 07:31:54

Die Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge, powered by Zwift, hatte zum Ziel, Kinder auf der ganzen Welt zur Teilnahme am Sport zu ermutigen und zu inspirieren

Bei der Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge wurde Geschichte geschrieben, als Kristian Blummenfelt als erster Mann unter 7 Stunden und Kat Matthews als erste Frau unter 8 Stunden bei einem Iron Distance Triathlon blieb. Blummenfelt beendete den Wettkampf, der 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen umfasste, in einer bemerkenswerten Zeit von 06:44:25, Matthews in einer erstaunlichen Zeit von 07:31:54. Damit schreiben Kristian und Kat ihre Namen in die Geschichtsbücher der sportlichen Leistungen ein.

Das historische Ereignis wurde auf dem deutschen Dekra-Lausitzring ausgetragen, wobei das Schwimmen im nahe gelegenen Seftenberger See stattfand. Die Auswahl erfolgte nach einer erschöpfenden weltweiten Suche nach der schnellstmöglichen Strecke, bei der eine Vielzahl von Faktoren wie Zeitzone, Klima, Wind, Höhe, Streckenoberfläche und Layout berücksichtigt wurden.

Kristian Blummenfelt äußerte sich zu seiner unglaublichen Leistung:

„Heute ging es darum, Geschichte zu schreiben, aber auch zu beweisen, dass alle Ziele - große und kleine - es wert sind, verfolgt zu werden. Das war schon immer ein Ziel von mir, und ich hätte es ohne die Unterstützung meines unglaublichen Teams nicht geschafft - vielen Dank."

Kat Matthews sagte nach ihrer herausragenden Leistung:

„Der Weg bis zu dieser Herausforderung war hart, und ich wäre nicht hier, wenn ich nicht von einem großartigen Team umgeben wäre. Aber heute ging es um viel mehr als um eine Sub8. Es ging darum, der Welt zu zeigen, dass es so etwas wie ‚unmöglich' nicht gibt."

Chris McCormack, CEO des Veranstalters Mana, sagte:

„Ich bin wirklich verblüfft. Bei der Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge ging es darum, Menschen zu inspirieren, und Kristian und Kat dabei zuzusehen, wie sie Sub7 und Sub8 schafften, bedeutete zu sehen, wie sie dem trotzten, was viele für ‚unmöglich' hielten. Ich hoffe, dass jeder, der heute zuschaut, sich von diesen unglaublichen Athleten inspirieren lässt und sich nun selbst dazu herausfordert, sein eigenes Unmögliches zu überwinden. Vielen Dank an alle Beteiligten. Die Sportler. Die Tempomacher. Das Team, das das, was wir gerade erlebt haben, möglich gemacht hat. Der heutige Tag war außergewöhnlich."

Weitere Informationen über die Pho3nix Foundation finden Sie unter www.pho3nixfoundation.com.

