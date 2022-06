NEOS: Die Kalte Progression muss jetzt weg

Loacker: „Wie kommt ein Durchschnittsverdiener dazu, jedes Jahr mindestens 550 Euro zu verlieren, nur weil ÖVP und Grüne ihr Wahlversprechen nicht und nicht einlösen.“

Wien (OTS) - „Solange die Regierung die Kalte Progression nicht abschafft, sind alle anderen Maßnahmen gegen die Rekordinflation für die breite Mitte der Gesellschaft nur Augenauswischerei“, sagt NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker angesichts des für diese Woche angekündigten neuen „Anti-Teuerungspakets“ der Regierung. „Laut einer aktuellen Studie der Agenda Austria müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in den kommenden drei Jahren bis zu 14 Milliarden Euro für diese Inflationssteuer zahlen – Geld, das viele schlicht nicht mehr haben oder das ihnen dann beim Essen oder bei den Energiekosten fehlt.“

ÖVP und Grüne müssten endlich aufhören, den Menschen ihr Geld aus der Tasche zu ziehen, fordert Loacker eindringlich. „Es ist schlicht ungerecht, dass jemand jeden Tag hart arbeitet und sich dennoch immer weniger leisten kann, weil ÖVP und Grüne trotz Rekordinflation weiterhin frech das ,Linke-Tasche-rechte-Tasche-Spiel' spielen.“

Die Menschen in Österreich hätten erkannt, dass die Kalte Progression nur deshalb noch nicht abgeschafft ist, weil die Regierung weiterhin allen das Geld aus der Tasche ziehen will, um einen Teil davon der eigenen Klientel irgendwann als vermeintlich „größte Steuerreform aller Zeiten“ zurückzugeben, so Loacker. „Wie kommt ein Durchschnittsverdiener dazu, das zu finanzieren und jedes Jahr mindestens 550 Euro, bei noch höherer Inflation sogar 850 Euro zu verlieren, nur weil ÖVP und Grüne ihr Wahlversprechen nicht und nicht einlösen? Das Spiel ist aus – an einer sofortigen Abschaffung der Kalten Progression rückwirkend mit 1. Jänner 2022 führt kein Weg mehr vorbei.“

