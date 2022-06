Lotto: Solosechser nach Jackpot mit 1,4 Mio Euro in NÖ

Solojoker knackt Jackpot und holt sich 360.000 Euro

Wien (OTS) - Was für Zahlen…fünf der „sechs Richtigen“, die am Sonntag aus dem Ziehungstrichter kullerten, kommen aus dem „30er-Bereich“: 32, 34, 36, 37, 38 und 43. Diese Zahlen in einen Tipp zu setzen, das gelang diesmal nur dem Zufallsgenerator. Beauftragt von einem Waldviertler Lottofan. Der oder die GewinnerIn knackte mit dem Quicktipp den Jackpot und kann sich über mehr als 1,4 Millionen Euro freuen.

Fünf SpielteilnehmerInnen holten sich einen Fünfer mit der Zusatzzahl 28.

Zweimal, einmal mit Quicktipp, einmal mit Normalschein, war Wien erfolgreich. Jeweils einmal in Tirol, Niederösterreich und Oberösterreich wurden Normalscheine gespielt, die ebenfalls Gewinne in diesem Rang erzielten. Was alle gemeinsam haben: Je mehr als 23.000 Euro wandern aufs Gewinnkonto.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es in der Runde vom Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf den nächstniedrigeren Gewinnrang aufgeteilt, in dem es Gewinne gab: dem Fünfer. 62 SpielteilnehmerInnen freuen sich so über je 5.377,50. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich wurde der Jackpot ebenfalls geknackt. Ein Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin hatte „Ja“ zur Joker Zahlenkombination 312996 aud einem Lotto Normalschein gesagt und dafür gibt es mehr als 360.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Juni 2022

1 Sechser zu EUR 1.444.402,50 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 23.088,70 170 Fünfer zu je EUR 740,80 223 Vierer+ZZ zu je EUR 169,40 4.747 Vierer zu je EUR 44,20 5.255 Dreier+ZZ zu je EUR 17,90 63.521 Dreier zu je EUR 5,90 248.820 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 32 34 36 37 38 43 Zusatzzahl 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Juni 2022

kein Sechser Gewinnsumme den Fünfern zugeteilt 62 Fünfer zu je EUR 5.377,50 3.161 Vierer zu je EUR 17,80 49.972 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 4 10 22 27 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Juni 2022

1 Joker EUR 360.253,20 11 mal EUR 8.800,00 90 mal EUR 880,00 888 mal EUR 88,00 9.930 mal EUR 8,00 99.491 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 1 2 9 9 6

