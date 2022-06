Vrgineers spendet der Ukraine einen Virtual-Reality-Pilotentrainer für Hilfe und Solidarität

Prag (ots/PRNewswire) - Vrgineers, ein führender Anbieter von virtuellen und Mixed-Reality-Pilotentrainingssystemen der nächsten Generation für professionelle und militärische Kunden, stiftet seinen Portable Trainer, einen rekonfigurierbaren virtuellen Pilotentrainer, an die ukrainischen Luftwaffe, um bei der Sicherung des Luftraums zu helfen und Taktiken bei Missionsübungen zu trainieren. Basierend auf den Ergebnissen der experimentellen Forschung zum Einsatz von VR und Simulatoren bei der Ausbildung von Piloten ist Vrgineers davon überzeugt, dass ihre Technologien die Ausbildung von Kampfjet- und Hubschrauberpiloten beschleunigen und verbessern und gleichzeitig die damit verbundenen Kosten bei der Umstellung von östlichen Plattformen auf moderne, westliche Plattformen reduzieren können.

Seit Jahrzehnten wird die Modernisierung der derzeitigen Ausbildungsmethoden vorangetrieben, unter anderem aufgrund der Kosten für die Änderung und Wartung großer Kuppelsimulatoren, der Unfähigkeit, die Ausbildungsgeräte auf dem neuesten Stand zu halten, da die Flugzeuge im Einsatz und die dazugehörige Software schneller aktualisiert werden als die Ausbildungssimulatoren, und des allgemeinen Mangels an fachkundigen Ausbildungsexperten. Technologien der virtuellen und Mixed-Reality können den Prozess der Umstellung von Piloten von östlichen Plattformen wie Migs und Suchoj auf westliche Plattformen wie Lockheed Martin F-16 oder F-35, Airbus Eurofighter, Dassault Rafales und Saab Gripens sowie für mehrere Hubschrauber erheblich verbessern.

„Vrgineers ist in der Lage, moderne Lösungen für die Pilotenausbildung zu liefern, die im Vergleich zu herkömmlichen Kuppelsimulatoren hocheffektive Trainingstechniken zu deutlich geringeren Kosten bieten", sagt Marek Polčák, CEO von Vrgineers.

Der Modernisierungsbedarf ist in Ländern und Luftstreitkräften, die von östlichen Ausbildungsmethoden und -geräten abhängig sind, wie z.B. die Ukraine, noch größer. Russische Hersteller haben die Lieferung von Ersatzteilen eingestellt, was dazu führte, dass mehrere Rettungs- und Transportflugzeuge in ganz Europa aufgrund von EASA-Vorschriften am Boden bleiben müssen.

Vrgineers Trainersimulatoren werden in enger Zusammenarbeit mit der U.S. Airforce und der U.S. Navy im Rahmen des SBIR-Programms (Small Business Innovation Research) entwickelt, um die Pilotenausbildung zu beschleunigen, den Prozess zu beschleunigen und die Bereitschaft der Piloten zu erhöhen. Solche Trainer bieten unglaubliche Möglichkeiten zur Bereitstellung erschwinglicher Simulatoren mit realistischen synthetischen Trainingsumgebungen, die überall eingesetzt werden können. Sie können für Gruppentrainings miteinander verbunden werden, einzeln für Missions- und Taktiktrainings oder vollständige Verfahrensschulungen verwendet werden. Die Simulatoren sind bereits in IGs wie Prepar3D, X-Plane, VBS 4 oder MCS integriert.

