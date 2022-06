Dokumentarfilm „Nawalny“ am 8. Juni in ORF 1

ORF-Premiere um 21.10 Uhr: Daniel Rohers packender Bericht über Russlands „Staatsfeind Nr. 1“

Wien (OTS) - Seit 6. Mai 2022 im Kino – am Mittwoch, dem 8. Juni, um 21.10 Uhr in ORF 1: Der aktuelle Film „Nawalny“ des kanadischen Regisseurs Daniel Roher dokumentiert auf erschütternde Art und Weise den Giftanschlag und versuchten Mord an dem russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny am 20. August 2020. Der Kreml-Kritiker wurde nach seiner Rückkehr nach Moskau verhaftet und erst vor Kurzem wurde seine Berufung gegen eine neunjährige Haftstrafe in einer Strafkolonie zurückgewiesen.

Als Alexej Nawalny am 20. August 2020 von der sibirischen Stadt Tomsk zurück nach Moskau fliegt, geht es ihm gesundheitlich so schlecht, dass der Pilot eine Zwischenlandung machen muss und Nawalny sofort in ein russisches Spital eingeliefert wird. Nach einigen Verhandlungen seiner Familie, die ihn dort nicht in Sicherheit sieht, wird er nach Deutschland ins Berliner Krankenhaus Charité gebracht. Dort wird diagnostiziert: Nawalny wurde mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet.

Wie in einem Krimi verfolgt der Film die Suche nach den Tätern, verknüpft dabei Interviews, Archivmaterial, russische Propaganda und Aktivitäten auf sozialen Medien, und Alexej Nawalny gewährt dem Regisseur großzügige Einblicke in seine politische, aber auch private Existenz.

