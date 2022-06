LILYSILK würdigt den Weltumwelttag mit Initiativen für einen nachhaltigen Lebensstil

Los Angeles (ots/PRNewswire) - In Verbindung mit dem diesjährigen Weltumwelttag feiert die weltweit führende Seidenmarke LILYSILK mit Zero-Waste-Initiativen, um einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern und zu einer grüneren, besseren Welt beizutragen.

„Wir haben nur eine Erde, und es ist wichtig, dass wir nachhaltig und im Einklang mit der Natur leben", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „LILYSILK hat sich schon immer für nachhaltige Praktiken und Initiativen eingesetzt und wir freuen uns, noch mehr Verbraucher dazu einzuladen, sich daran zu beteiligen!"

Das kostenlose Recycling-Programm ist ein wichtiger Teil der grünen und abfallfreien Initiativen von LILYSILK. Es ist ein langfristiges Projekt zur Wiederverwertung von nicht spendenfähigen LILYSILK-Textilien, einschließlich Bettwäsche, Kleidung und Nachtwäsche aus Seide und Kaschmir. Bis Ende April wurden mehr als 150 Materialeinheiten gesammelt und recycelt. Diese Zahl steigt von Monat zu Monat.

Die gesponnene Seide ist die andere innovative und nachhaltige Initiative von LILYSILK. Spinnseide wird durch Verzwirnen kurzer Seidenfasern hergestellt, die aus beschädigten Kokons oder Seidenabfällen bei der Verarbeitung zu Garn gewonnen werden. Gesponnene Seide ist preiswerter und weist alle allgemeinen Eigenschaften von Haspelseide auf. Es ist weich und seidig, aber dennoch antibakteriell und antiallergisch, was es sicher und bequem genug macht, um es auf der bloßen Haut zu tragen.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Marke auch mit RE-LILYSILK-Kissenbezug, das überschüssige Seidenstoffe recycelt. Die Designer von LILYSILK verwenden übrig gebliebene Textilien in einer Vielzahl von Formen und Farbkombinationen und verwandeln sie in Kissenbezüge. Die RE-LILYSILK-Initiative ermöglicht es, ausrangierte Materialien wiederzubeleben und in einzigartige, trendige und nützliche Gegenstände umzuwandeln.

LILYSILK bietet eine Vielzahl von Programmen an, um die Menschen zu ermutigen, Nachhaltigkeit in ihr tägliches Leben zu integrieren. So erhalten die Kunden bei jeder Bestellung nach dem Zufallsprinzip ein Produkt aus der „Zero-Waste-Serie" von LILYSILK, bei der Produkte aus Reststoffen hergestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk auf Instagram und @Lilysilk auf Facebook.

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine 2010 gegründete globale Seidenmarke, die Mode-, Wohn- und Lifestyle-Produkte direkt an Kunden weltweit vertreibt. Die Marke stellt Produkte aus den feinsten Naturfasern her, die biologisch abbaubar sind und 1 bis 5 Jahre brauchen, um sich zu zersetzen. Wir bei LILYSILK glauben, dass Null-Abfall einen Unterschied macht. Wir verwenden ausschließlich 100 % natürliche, hochwertige Materialien und halten unsere Produkte sauber und schadstofffrei, um unsere Kunden zu einem klügeren und nachhaltigeren Kauf anzuleiten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829175/image_1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Sherry Zhang,

+1 909-861-1680,

pr @ lilysilk.com