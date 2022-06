Kaup-Hasler zum Tod von Frank Hoffmann: „Eine der herausragendsten Stimmen Österreichs“

Wien (OTS) - „Wir trauern um eine große Künstlerpersönlichkeit, Frank Hoffmann wusste zu begeistern“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod des deutsch-österreichischen Schauspielers. „Sei es in Radiosendungen wie "Die Ö1-Jazznacht", wo er seine Liebe zum Jazz mit den Menschen hinter den Radios teilte, aber auch in Film und Fernsehen. In seiner fast 20jährige Moderation von „Trailer“ nahm er wöchentlich die Österreicher*innen mit in die Welt des Films. In den 30-minütigen Sendungen stellte er die aktuellsten Kinofilme vor, wobei er diese meist weder „lobte noch tadelte“ - die Österreicher*innen sollten sich im Kino selbst ein Bild machen. Neben seinen Rollen in Filmen wie „Das As der Asse“, hatte er auch eine unglaubliche Verbundenheit zum Theater, war er doch auf vielen deutschen und österreichischen Bühnen zu Hause und seit 1967 Mitglied des Burgtheater-Ensembles“, erinnert sich die Stadträtin. „Mit Frank Hoffmann verliert Österreich eine wichtige Stimme, da er sich nicht nur nur in der Unterhaltungskunst, sondern auch außerordentlich in sozialen Belangen engagierte. Ein großer Verlust für Österreich, mein Mitgefühl gilt seiner Familie und Weggefährt*innen.“

Frank Hoffmann wurde 2008 das Goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um das Land Wien verliehen.

