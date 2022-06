Central European University (CEU): Senat schlägt Alarm im Fall des inhaftierten Master-Studenten Ahmed Samir Santawy

Der Senat der CEU gab heute eine Erklärung ab, in der er die Freilassung Ahmeds unterstützt. Mahnwache für Ahmed am 7. Juni, 12:00 am CEU-Campus im 10.Bez.

Die wiederholte Verschiebung von Ahmeds Prozessen vom 14. März und 9. Mai war unmenschlich und verlängerte nur eine anhaltende Farce der Justiz, in der falsche Hoffnungen auf eine positive Beendigung des Verfahrens geweckt, jedoch kurz darauf zunichte gemacht wurden. Sein bevorstehender Prozess am 6. Juni muss dieser sinnlosen Inhaftierung und dem Leiden, dem er und seine Angehörigen seit dem 1. Februar 2021 ausgesetzt sind, nun endlich ein Ende setzen. Senat der CEU 1/2

Wir rufen alle auf, denen Freiheit und Menschenwürde ein wichtiges Anliegen ist, mit uns gemeinsam Ahmeds sofortige und bedingungslose Freilassung zu fordern Senat der CEU 2/2

Wien (OTS) - Als Universität, die sich für akademische und politische Freiheit, Würde und Menschenrechte einsetzt, schlägt die Central European University (CEU) Alarm wegen der unfassbaren Ungerechtigkeit und politischen Gewalt, der ihr Studenten Ahmed Samir Santawy nun seit eineinhalb Jahren ausgesetzt ist. Der CEU-Senat fordert die ägyptischen Behörden dringend auf, Ahmed unverzüglich und bedingungslos freizulassen und ihm zu erlauben, sein Leben und Studium in Wien wieder aufzunehmen:

„ Die wiederholte Verschiebung von Ahmeds Prozessen vom 14. März und 9. Mai war unmenschlich und verlängerte nur eine anhaltende Farce der Justiz, in der falsche Hoffnungen auf eine positive Beendigung des Verfahrens geweckt, jedoch kurz darauf zunichte gemacht wurden. Sein bevorstehender Prozess am 6. Juni muss dieser sinnlosen Inhaftierung und dem Leiden, dem er und seine Angehörigen seit dem 1. Februar 2021 ausgesetzt sind, nun endlich ein Ende setzen. “

Ahmed Samir Santawy, der in Ausübung seiner Meinungsfreiheit als Forscher und als freier Bürger inhaftiert wurde, ist ein politischer Gefangener. Wie die UN-Arbeitsgruppe gegen Willkürliche Inhaftierung (UN Working Group on Arbitrary Detention) festgestellt hat, ist Ahmed seit mehr als einem Jahr willkürlich und unter Verstoß gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte inhaftiert.

„ Wir rufen alle auf, denen Freiheit und Menschenwürde ein wichtiges Anliegen ist, mit uns gemeinsam Ahmeds sofortige und bedingungslose Freilassung zu fordern“ , so der Senat der CEU.

Als Zeichen der Solidarität wird die CEU-Community am Dienstag, den 7. Juni um 12 Uhr mittags vor dem CEU-Campus in Wien eine Mahnwache abhalten, um die ägyptischen Behörden aufzufordern, Ahmed unverzüglich freizulassen und ihm die Wiederaufnahme seines Studiums in Wien zu ermöglichen.

Aufruf und Einladung zur Mahnwache für Ahmed am 7. Juni um 12:00 am Campus der Central European University, 1100 Wien, Quellenstrasse 51, Vigil for Ahmed Samir | Events (ceu.edu)

Dorit Geva, Professorin an der CEU und wissenschaftliche Betreuerin von Ahmed hat in einem bewegenden Statement für sein Freilassung aufgerufen: Dorit Geva - A Message on the Case of Ahmed Samir Santawy - YouTube

Die englische Presseausendung und Fotos finden Sie hier: CEU Senate Raises Alarm in Case of Jailed Master's Student Ahmed Samir Santawy | Central European University

