Blimlinger betroffen vom Tod von Frank Hoffmann

Die Welt des Theaters und des Kinos verliert mit Frank Hoffman eine der vielseitigsten Persönlichkeiten.

Wien (OTS) - Betroffen äußert sich die Grüne Kultursprecherin Eva Blimlinger zum Tod von Frank Hoffmann: „Österreich verliert mit Frank Hoffmann eine bedeutende Persönlichkeit der österreichischen Kunst und Kultur. Mein Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, Freundinnen und Freunden."



Die Grüne Kultursprecherin erinnert an das vielfältige Wirken von Hoffmann: "Wer Cineast:in war, kam an Frank Hoffmann nicht vorbei, ja wurde vielleicht durch seine Sendung „Trailer“ im ORF sogar zur Begeisterung für den Film animiert. Kino ohne seine Empfehlungen und Hinweise, die er zwischen 1975 bis 1994 mit seiner wunderbaren Stimme präsentierte, war für Generationen nicht denkbar", so Blimlinger.



Aber nicht nur der Film, sondern vor allem auch als Ensemblemitglied des Burgtheaters und durch zahlreiche Auftritte als Schauspieler hat sich Hoffmann in die österreichisch Kunst- und Kultur eingeschrieben, so Blimlinger. "Seine Menschlichkeit und sein gesellschaftliches Engagement zeigte sich auch in seinen vielfältigsten Aktivitäten und Unterstützungen wie zum Beispiel den Kulturverein der Österreichischer Roma und Sinti."





