Hagelversicherung: Unwetteralarm in Niederösterreich und im Burgenland

Landwirtschaft wieder massiv betroffen: 1,5 Mio. Euro Gesamtschaden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 4. Juni 2022): Der heutige Sonnentag war nicht ungetrübt: Temperaturhöchstwerte um die 30 Grad Celsius gingen einher mit Starkregen und Hagel. Die Konsequenz: Erneut erleidet die heimische Landwirtschaft massive Schäden. „Betroffen sind die Bundesländer Niederösterreich und erneut das Südburgenland. Sintflutartige Regenfälle – gebietsweise bis zu 50 Liter (!) binnen einer halben Stunde – und Hagel schädigten mehr als 7.500 Hektar Agrarfläche. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung gehen wir von einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 1,5 Millionen Euro aus. Die Schadenserhebung beginnt unverzüglich, um eine rasche Abwicklung der Schadensfälle zu gewährleisten“, so der Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Mario Winkler, in einer ersten Zwischenbilanz.

Schadensübersicht im Detail:

Betroffene Bezirke: Niederösterreich: Zwettl, Gmünd Burgenland: Oberwart, Güssing

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben, Wein, Grünland





Getreide, Mais, Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben, Wein, Grünland Betroffene Agrarfläche/Gesamtschaden in der Landwirtschaft: Niederösterreich: 3.500 Hektar/800.000 Euro Burgenland: 4.100 Hektar/700.000 Euro



Hinweis: Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at





