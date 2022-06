SP-Ludwig/Novak: Gratulation an Vorstand der JG Wien

Starkes Team im Vorstand der Jungen Generation Wien

Wien (OTS/SPW) - Klare Zustimmung vonseiten der Delegierten erhielt der Vorstand der Jungen Generation Wien. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA gratulieren dem neu gewählten Vorstand zu ihrem guten Ergebnis bei der heutigen Wahl.

„Ich freue mich, dass die JG Wien mit der Kür ihres Vorstandes ein so starkes Zeichen der Entschlossenheit gesetzt hat und beglückwünsche ihrem Vorsitzenden Alexander Ackerl ein so engagiertes Team hinter sich zu wissen.“, so Ludwig „Gerade jetzt ist eine starke sozialdemokratische und solidarische Vertretung für die Interessen der Jugend wichtiger denn je. Nur gemeinsam können wir sicherstellen, dass Wien auch für zukünftige Generationen so leistbar und lebenswert bleibt. Gerade in Zeiten der Teuerung ist es notwendig zusammenzuhalten und aufeinander zu schauen. Dafür braucht es eine feste generationenübergreifende Solidargemeinschaft für die eine selbstbewusste und soziale Jugend unerlässlich ist. Ich freue mich zu sehen, dass die Junge Generation selbstbewusst darauf drängt gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl und alles Gute für die kommenden Jahre!“.

Erfreut über das gute Ergebnis für den Vorstand zeigt sich auch SPÖ Wien-Landesparteisekretärin GRin Barbara Novak, BA: „Mit einem starken, geschlossenen Team hinter einem engagierten Vorsitzenden ist die JG Wien für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet. Von der Teuerung, über den Wandel der Arbeit, zu dem des Klimas, die Herausforderungen werden nicht weniger. Aber gemeinsam sind wir der Garant für leistbare Mieten durch einen starken kommunalen Wohnbau, für leistbare zukunftsweisende öffentliche Mobilität durch das 365€ Jahresticket und mit der Ausbildungsoffensive für eine gute Bildung für alle! Wieder einmal zeigt sich; hier in Wien stellen wir den Anspruch die besten Konzepte für eine lebenswerte Zukunft zu haben.“

„Wir gratulieren dem gesamten Vorstand herzlich zur Wahl und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit unserer Jugendorganisation“, so Ludwig und Novak abschließend und bedanken sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die Arbeit der letzten Jahre.(Schluss)vb

