Wölbitsch/Eppinger ad Pratermuseum: Neuerliche massive Kostenexplosion bei Wiener Bauprojekt

Kein sorgsamer Umgang mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener

Wien (OTS) - „Ein weiteres Bauprojekt der Stadt und erneut dieselbe Erkenntnis. Die Stadt Wien schafft es nicht sorgsam mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener umzugehen“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und Kultursprecher Gemeinderat Peter L. Eppinger zum aktuellen Bericht der „Kronen Zeitung“ in Zusammenhang mit dem Pratermuseum.



So soll der Neubau des Pratermuseums statt der veranschlagten 1,63 Mio. Euro nun 4,16 Mio. Euro kosten. Dieses Projekt reiht sich somit in die fehlgeleiteten Projekte der Stadt ein, die mit großen Kostensteigerungen verbunden sind.



„Bislang hat man allen im Kulturausschuss vertretenen Fraktionen stolz und ausführlich von der bestehenden Halle erzählt. Jetzt, mitten in Zeiten der Teuerung, gönnt sich die Stadt ein 2,5 Mio. Euro höheres Budget für einen Neubau, von dem wir alle zum ersten Mal hören! Aus kulturpolitischer Sicht ist es natürlich ausdrücklich zu begrüßen, dass die Wiener Museumslandschaft entsprechend aufgewertet wird. Jedoch muss dies im Einklang mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit vonstattengehen“, betont Eppinger.



Die Stadt verursache in regelmäßigen Abständen Kostenexplosionen bei Großprojekten, für die die Wiener Steuerzahler geradestehen müssen. „So kann und darf es nicht weitergehen. Die Stadt muss endlich ein professionelles Baumanagement etablieren“, so Wölbitsch abschließend.



