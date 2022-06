Toleranzgespräche: Kärnten und die Metropolregion - Erwartungen an Politik und Wirtschaft

LH Kaiser über die Bedeutung des Zentralraum Kärnten – Entwicklung der Region darf nicht an den Landesgrenzen enden.

Klagenfurt (OTS/LPD) - Die diesjährigen europäischen Toleranzgespräche - die von 1. bis 4. Juni 2022 in Fresach stattfinden – stehen unter dem Motto „WANDEL – Wie kommt das Neue ins System?“ und wollen so mögliche Wege für die Hoffnung und den Glauben an eine gute Zukunft aufzeigen.

Im Zuge einer Podiumsdiskussion an der Landeshauptmann Peter Kaiser, Zentralraum-Geschäftsführer Adnan Alijagic und Bildungswissenschaftlerin Caroline Schmitt teilnahmen, wurde gestern, Freitag, das Thema „Kärnten und die Metropolregion: Erwartungen an Politik und Wirtschaft“ erörtert. Für den Landeshauptmann ist der Zentralraum weit mehr als ein Raum zum Arbeiten, Leben und Urlauben. „Der Zentralraum Kärnten ist ein Ort, in dem man Bildung, Naherholung und Innovation findet. Seine Weiterentwicklung ist ein stetiger Prozess. Schon heute denken wir nicht nur an die Ballungsräume Klagenfurt und Villach, sondern auch an St. Veit und bald auch an Graz“, sagte Kaiser und betont, dass in Zukunft auch Udine und Ljubljana zum Zentralraum zählen könnten: „Ein bilateraler und multinationaler Landtag wäre eine Zukunftsmusik, die wir vielleicht einmal hören werden“, so Kaiser.

Die 8. Europäischen Toleranzgespräche wurden mit einer Rede von Robert Menasse eröffnet. Der Bestsellerautor sprach davon, dass sich die europäische Union „fortentwickeln“ müsse und die starken Nationalismen einer weiteren Einigung im Weg stehen.

Die Europäischen Toleranzgespräche finden seit 2015 alljährlich zu Pfingsten statt und behandeln die gesellschaftliche Entwicklungen und die politische Bildung rund um Fragen der sozialen Integration, Demokratie und Menschenrechte sowie der Zivilgesellschaft und Religion. Die Gespräche haben ihren Ursprung in den Fresacher Schriftstellertagen, die in den 1970 und 1980 Jahren - bis zur Wende in Osteuropa – stattfanden.

Alle Veranstaltungen der Europäischen Toleranzgespräche werden auf www.fresach.org, Youtube und Facebook live übertragen.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at