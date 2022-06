Einladung zur PK: „Klimawandel und Medizin – Bedrohung und Chancen“; 9. Juni, 10.30 Uhr

Wie kann sich das Gesundheitswesen auf den Klimawandel vorbereiten? Welche Patienten sind besonders gefährdet? Die Österreichische Ärztekammer präsentiert dazu ein neues Buch.

Wien (OTS) - Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Gesundheit weltweit, aber auch in Österreich. Damit sind aber auch einige Chancen verbunden, vor allem, was unseren Umgang mit der gewohnten fossilen Verbrennung betrifft. Die Ärzteschaft ist sich ihrer Verantwortung und Stimme bewusst und unterstützt Bestrebungen für Klima- und Gesundheitsschutz. Die Österreichische Ärztekammer hat dazu nun auch ein Buch herausgegeben, in dem Expertinnen und Experten ihrer Fächer beschreiben, wie sich das Gesundheitswesen, aber auch jede einzelne Ordination, auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten und zu einem geringeren ökologischen Fußabdruck beitragen kann, welche Patientinnen und Patienten besonders gefährdet sind und wie Ärztinnen und Ärzte zur Verbreitung gesünderer und klimafreundlicher Verhaltensweisen und Verhältnisse beitragen können.

Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein und präsentiert Details.

PK: „Klimawandel und Medizin – Bedrohung und Chancen“

Ihre Gesprächspartner sind:



Dr. Johanna Schauer-Berg, MPH,

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg, Mitglied von Health for Future



OA Assoz.-Prof. Priv. Doz. Dipl.-Ing. rer. nat. tech. Dr. med. univ. Hans-Peter Hutter

Stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health, MedUni Wien



Dr. Heinz Fuchsig

Referent für Umweltmedizin der Österreichischen Ärztekammer, Leiter des Kurses Umweltmedizin der ÖÄK





Datum: 09.06.2022, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 3

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, Österreich

