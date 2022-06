30 Jahre Agenda 21 – Wien feiert das 30. Jubiläum des globalen Aktionsprogramms

Von Juni bis Oktober finden 30 Veranstaltungen in ganz Wien statt

Wien (OTS) - Bei der Lokalen Agenda 21 Wien steht das heurige Jahr unter dem Motto „30 Jahre – 30 Aktionen – Agenda 21 von Rio bis Wien“. 1992 wurde das Aktionsprogramm Agenda 21 am UN-Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossen. Die Agenda 21 dient als entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert und wurde von Regierungen aus 178 Staaten, darunter auch Österreich, unterzeichnet.

„Die Lokale Agenda 21 leistet in Wien seit vielen Jahren einen unglaublich wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und klimagerechte Stadtentwicklung. Die Projekte reichen von Urban Gardening über die Gestaltung von Freiräumen bis hin zu den beliebten Grätzloasen und Grünen Parklets. Und das beste daran ist, dass die Wiener*innen ihre eigene Wohnumgebung selbst mitgestalten können. “, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Von Juni bis Oktober 2022 finden im Rahmen der Lokalen Agenda 21 Wien 30 spannende Aktionen statt, die auf vielfältige Weise zeigen, wie Bürger*innen mit ihrem Engagement zu einer nachhaltigen Bezirks- und Stadtentwicklung beitragen. Jede Aktion entspricht einem oder mehreren der nachhaltigen Entwicklungsziele. Zum Beispiel lädt am 27. Juni 2022 die Agendagruppe „Fair for Five“ zur „Langen Nacht der FAIRness“ ein. Neben der offiziellen Zertifizierung des 5. Bezirks als Fairtrade-Bezirk werden Kurzfilme zum Thema fairer Handel gezeigt und ein faires Buffet mit „Schmankerln“ aus Margareten lädt zum gemeinsamen Ausklingen des Abends ein. Am 8. Juli 2022 findet in der Wiener Flursiedlung das Nachbarschaftsfest „Kultur im Hof“ statt. Dort stellen Liesinger*innen ihre vielfältigen Projekte, wie z.B. eine Foodcoop, Gemeinschaftsgärten oder die Mobilitätsplattform vor. Am 16. September 2022 findet der internationale PARK(ing) DAY unter dem Motto „30 Jahre Agenda 21“ in ganz Wien statt. Auch die Wiener Grätzloasen setzen zum Jubiläum ein starkes Zeichen für vielfältig genutzte Freiräume und eine lebendige Nachbarschaft in der Stadt. Die Initiativen laden zu feinen Aktionen vom Tauschfest über verschiedene Workshops bis hin zum gemeinsamen Frühstücken ein.

1. Agenda Symposium zu Demokratie, Teilhabe und Beteiligung in Wien

Beim 1. Agenda Symposium am 6. Oktober 2022 gibt es die Chance, gemeinsam in die Zukunft zu blicken und zu diskutieren, welche Rolle Demokratie, Teilhabe und Beteiligung in Wien spielen und welchen Beitrag die Lokale Agenda 21 dazu leisten kann. Unter dem Titel „Städtische Demokratie, plurale Gesellschaft und Beteiligung für alle“ sind alle Interessierten zum Austausch und zum gemeinsamen Nachdenken in die Brunnenpassage eingeladen. „In Wien wird Bürger*innenbeteiligung großgeschrieben. Sie ist ein wesentliches demokratisches Instrument, das zum gemeinsamen Gestalten unserer Stadt beiträgt. Gerade bei einem derart wichtigen Thema wie Klima und Umwelt ist Teamdenken gefordert, deshalb kommen in Wien zu den bestehenden Beteiligungs-Aktionen immer wieder neue dazu, wie zuletzt das Klimateam und die Klimatour“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Der Verein Lokale Agenda 21 Wien ermächtigt seit über 20 Jahren auf Basis der globalen Entwicklungsziele Wiener*innen, innovative Projekte und zukunftsweisende Lösungsansätze auf lokaler Ebene umzusetzen. In 12 Wiener Bezirken gibt es lokale Agendabüros, die Bürger*innen dabei unterstützen, sich für ihr Grätzl zu engagieren und nachhaltige Projekte umzusetzen. Die Agendabüros schaffen damit eine Dialogplattform, in der sich engagierte Bürger*innen, Politik und Verwaltung auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam Entscheidungen für eine nachhaltige Bezirksentwicklung treffen. Zusätzlich dazu setzt der Verein das wienweite Aktionsprogramm „Grätzloase“ mit den Schwerpunkten „Grüne Parklets“ und „Junges Grätzl“ um. Im Rahmen des Programms entstehen in den Wiener Grätzln neue Angebote für Kinder und Jugendliche, Begegnungsorte im öffentlichen Raum und Treffpunkte für die Nachbarschaft, die von Bürger*innen für Bürger*innen geschaffen werden. In diesem Jahr werden 114 Grätzloasen in ganz Wien durch den Verein unterstützt.

Alle Veranstaltungen und Termine zum 30. Jubiläum der Agenda 21 finden sich unter: https://www.la21wien.at/id-30-jahre.html

