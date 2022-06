ÖAMTC: Pfingst-Reisewelle rollt seit den Nachstunden

Staus Richtung Süden

Wien (OTS) - Seit den Nachtstunden rollt die Pfingst-Reisewelle von Bayern Richtung Süden so der ÖAMTC. Staus gab es Samstagfrüh in Salzburg, Tirol und Kärnten.

In Salzburg standen die Kolonnen auf einigen Abschnitten immer wieder still, berichtete ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler. So von der A8 in Bayern im Raum Siegsdorf über den Walserberg und die Tauern Autobahn (A10) bis in den Raum Hallein sowie im Bereich Hüttau -Flachau.

In Kärnten betrug die Wartezeit vor dem Karawankentunnel (A11) bei der Ausreise Richtung Slowenien über eine Stunde.

In Triol staute es laut ÖAMTC auf der Brenner Autobahn (A13) vor Innsbruck/Süd Richtung Brenner. Der Stau reichte auf die Inntal Autobahn (A12) bis Hall bzw. Zirl/Ost zurück. Verzögerungen gab es auch auf der Fernpass-Strecke Richtung Inntal.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Club:

www.oeamtc.at/apps

