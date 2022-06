Golfdestination SalzburgerLand präsentiert sich auf der DP World Tour

Salzburg (OTS) - Als exklusiver Destinationspartner präsentiert das SalzburgerLand derzeit sein Angebot für Golfurlauber bei den Porsche European Open, einem der wichtigsten und prestigeträchtigsten Turniere auf der DP World Tour. Ein druckfrisches Special-Magazin mit simplyGOLF ergänzt die umfangreichen Aktivitäten.

„Eine Premiumdestination definiert sich auch durch ihr Golfangebot, das internationale Gäste und eine hohe Wertschöpfung in die Region bringt“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG). „Nicht zu vergessen der Tagungs- und Kongresstourismus, für den ein hochwertiges Angebot und die Nähe zu Golfplätzen ganz entscheidend ist.“

Das SalzburgerLand präsentiert sich daher in diesen Tagen als offizieller und exklusiver Destinationspartner der Porsche European Open in Hamburg einem weltweiten Publikum. „Gemeinsam mit unseren Regionspartnern Zell am See-Kaprun, Gastein und den Golfplätzen der ARGE Golf & Seen im Salzkammergut tragen wir die Salzburger Golf-Kompetenz und Herzlichkeit in den hohen Norden“, so Bauernberger.

Porsche European Open: Top-Stars und alpiner Genuss aus dem SalzburgerLand

Vor Ort im Sponsoring Village erleben Besucher das Golfangebot im SalzburgerLand, umrahmt von schmackhafter Alpiner Küche und frisch gedrehten Bio-Mozartkugeln vom Biohotel Schiessentobel in Seeham. Weltweit verfolgen Zuschauer aus mehr als 100 Ländern die TV-Liveübertragungen. Die Porsche European Open gelten mit einem Preisgeld von 1,75 Millionen Euro als eines der prestigeträchtigsten Turniere auf der Tour, bei dem auch Top-Stars wie Tommy Fleetwood, Ryder-Cup-Kapitän Henrik Stenson, der Deutsche Maximilian Kieffer und Österreichs Golf-Ass Lukas Nemecz abschlagen.

SalzburgerLand-Special mit simplyGOLF

In Hamburg präsentiert die SLTG auch das druckfrische SalzburgerLand-Special mit simplyGOLF, einem der führenden Golfmagazine im deutschsprachigen Raum. Bauernberger: "Das Magazin zeigt die Regionen des SalzburgerLandes von ihrer schönsten Seite, liefert die besten Tipps für den nächsten Urlaub auf- und abseits des Golfplatzes und lüftet so manches (kulinarisches) Geheimnis gelüftet – von der größten Alm Österreichs bis zum ältesten Restaurant Europas etwa, das im SalzburgerLand noch heute seine Gäste mit herrlicher alpiner Küche verwöhnt."

Das Cover des Magazins ziert niemand Geringerer als Matthias Schwab, SalzburgerLand-Botschafter und der erste und bisher einzige österreichische Golf-Profi, der Tickets für die US-PGA-Tour ebenso wie für die DP World Tour erspielt hat. Natürlich kommt der Profigolfer auch in einem ausführlichen Interview im Heftinneren zu Wort.

>> Hier das Magazin online lesen!

SalzburgerLand freut sich auf Nationale Offene Meisterschaften

In wenigen Wochen wird das SalzburgerLand selbst dann Schauplatz eines spannenden Turniers. Bei den Nationalen Offenen Meisterschaften im Golfclub Gut Altentann – der erste Golfplatz in Europa, der von US-Legende Jack Nicklaus designt wurde – trifft sich von 16. bis 18. Juni die österreichische Golf-Elite am wunderschönen Wallersee. Eine Woche später, am 25. Juni, gastiert der SKY Golf Cup am GC Zell am See-Kaprun. „Bei beiden Turnieren werden wir unsere Salzburger Gastgeberqualität und Kompetenz als Austragungsort größerer Golfturniere unter Beweis stellen“, sagt Bauernberger und verspricht: „Wir gehen gerne voran, um mittelfristig auch wieder ein Turnier im Format der DP World Tour zu uns nach Österreich zu holen!“

