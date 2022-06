„Sport am Sonntag“ zu Besuch bei Bernhard Raimann, Österreichs erster Mann in der NFL

Am 5. Juni um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 5. Juni 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

Ralf Rangnick – Woche 1 als Teamchef

Nach dem Nations-League-Spiel gegen Kroatien: Welche Veränderungen bringt der Neue?

Bernhard Raimann – Österreichs Shootingstar in der NFL

Zu Besuch beim Burgenländer in Indianapolis, der als erster österreichischer Footballspieler im NFL-Draft ausgewählt wurde.

Thomas Thurnbichler – ein Österreicher in Polen

Zu Besuch beim neuen polnischen Skisprung-Cheftrainer: Welche Herausforderungen warten auf den Newcomer?

Rafael Nadal – der Tennis-Gigant bei den French Open

Der Rekordsieger spielt sein vielleicht letztes Turnier in Paris.

