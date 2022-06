ORF III am Wochenende: Zwei Thementage anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II

Außerdem: „Bella Italia“-Schwerpunkt am Pfingstmontag

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information steht am Wochenende, am Samstag, dem 4. Juni, und am Sonntag, dem 5. Juni 2022, ganz im Zeichen des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II: An beiden Tagen stehen Reportagen und Dokumentation rund um das Leben der Monarchin auf dem Programm. Am 4. Juni u. a. „Die Queen – Das Leben einer Königin“ und die ORF-III-Produktion „Die Royals in Österreich“. Als Highlight überträgt ORF III am Samstagabend „Das Thronjubiläumskonzert der Queen“ live-zeitversetzt aus London. Am 5. Juni präsentiert ORF III die Dokumentationen „Elizabeth II – Wie ich es sehe. Die Jahrhundert-Queen erzählt“ und „Die vielen Gesichter der Queen“ und liefert zum Abschluss „Die besten Momente“ des diesjährigen Thronjubiläums.

Am Pfingstmontag, dem 6. Juni, führt ORF III nach „Bella Italia“: Der Feiertag startet mit der fünfteiligen Doku-Reihe „Zu Gast in den adligen Landvillen der Toskana“, am Nachmittag zeigt ORF III weitere Italien-Dokumentation, u. a. „Traumberge Trentino – Pale bis Fersental“ und „Collio – Italiens Hügel der Genüsse“. Am Montagabend stehen vier „Bella Italia“-Filme auf dem Programm: „Der Bestseller – Mord auf Italienisch“, „Hochzeit in Rom“, „Männer al dente“ und „Ein Schutzengel auf Reisen“.

ORF III am 4. und 5. Juni: Thementage zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II

Das ORF-III-Wochenende startet am Samstag, dem 4. Juni, mit mehreren Produktionen zu Queen Elizabeth II und der britischen Königsfamilie:

Um 13.45 Uhr beleuchtet die Dokumentation „Die Queen & Co – Die Windsors bei der Arbeit“ die Verpflichtungen von rund 15 Royals, die im Laufe des Jahres weit mehr als tausend Termine im Dienst der Krone wahrnehmen. Die Familie nennt sich selbst gelegentlich „die Firma“. Der Film „Die Royals und die Paparazzi“ (14.35 Uhr) wirft einen Blick auf Queen Elizabeths Regentschaft und das Verhältnis der Royals zur britischen Regenbogenpresse, darunter William und Kate, Prinz Charles und Diana sowie die Queen selbst.

Die britische Monarchie steht in der Publikumsgunst besser da denn je, besonders dank der geachteten Vorzeige-Monarchin Elizabeth II und der bürgerlichen Kate Middleton, die als Ehefrau des Thronerben William und Mutter wie keine andere die Werte der Windsors verkörpert. „Königliche Dynastien – Die Windsors“ (15.20 Uhr) beschäftigt sich näher mit der Familienmonarchie und den jungen Stars der Royals, die inzwischen wissen, wie wertvoll im 21. Jahrhundert Public Relations und Soft Power sind.

Die Produktion „Royale Kindheit, Prinzen, Ponys, Paparazzi“ (16.05 Uhr) fragt, wie man den royalen Nachwuchs auf das höfische Protokoll, Paraden und Paparazzi vorbereitet und ob bzw. wie unbeschwert eine Kindheit im Königshaus sein kann.

Acht royale Hochzeiten und somit acht „Royale Ehefrauen“ stehen im Mittelpunkt des gleichnamigen Dokuzweiteilers: „Vom Glück, eine Windsor zu werden“ (16.50 Uhr) und „Von der Bürde, eine Windsor zu sein“ (17.40 Uhr). Es gilt als die beneidenswerteste Rolle der Welt:

ins Haus Windsor einzuheiraten und an den großen Festtagen neben der Queen vom Balkon von Buckingham Palace winken zu können. Doch eine Windsor zu sein, ist hinter der glamourösen Kulisse ein Knochenjob. Queen Mom, Lady Diana oder Meghan Markle – sie alle haben das Haus Windsor nachhaltig verändert.

Die Dokumentation „Ärger im Buckingham Palast – Die Queen und die liebe Familie“ (18.25 Uhr) beschäftigt sich mit der jüngsten Geschichte des britischen Königshauses: Seit dem Rückzug von Harry und Meghan und dem Skandal rund um Prinz Andrew stellt sich immer drängender die Frage: Wie viel Modernität braucht der Palast, wie ist es um die Zukunft der Monarchie in Großbritannien bestellt?

Sie sollte eigentlich nie den britischen Thron besteigen, aber als ihr Onkel Edward VIII 1936 aus Liebe abdankte, änderte sich ihr Leben schlagartig. „Die Queen – Das Leben einer Königin“ (19.15 Uhr) zeichnet den Lebensweg von Queen Elizabeth II nach, die sich trotz zunehmender Kritik der Massenmedien an der Königsfamilie und gewachsener Zustimmung zur republikanischen Staatsform ungebrochener Beliebtheit erfreut. Die ORF-III-Produktion „Die Royals in Österreich“ (20.15 Uhr) rekonstruiert den ersten und einzigen offiziellen Staatsbesuch der Queen in Österreich. Dieser führte sie 1969 durch fünf Bundesländer und an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Auch die anderen Windsors waren gerne zu Gast. Princess Anne hatte ihren ersten offiziellen Staatsbesuch in Österreich. Prinz Edward fuhr hier Ski und auch Prinz Charles besuchte Österreich.

Den Höhepunkt des Abends präsentiert „ORF III LIVE aus London: Das Thronjubiläumskonzert der Queen“ (21.00 Uhr). Auf drei Bühnen treten unzählige Stars aus Pop, Rock und Musical zu Ehren der Regentin auf. Eröffnet wird die zweieinhalbstündige Show von der Band Queen (mit Adam Lambert). Außerdem mit dabei sind: Alicia Keys, Sir Rod Stewart, Hans Zimmer, Andrea Bocelli, George Ezra, Diana Ross u. v. m. Auch Sir Elton John wird mit einer speziell aufgezeichneten Video-Performance Teil des Abends sein. Weiters werden Ausschnitte ausgewählter Musicals wie „Das Phantom der Oper“, „Hamilton“, „Six“, „König der Löwen“ und „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ performt – mit Auftritten von Andrew Lloyd Webber und Lin-Manuel Miranda. Durch den Abend führen ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher, Roland Adrowitzer und Reiner Reitsamer.

Den Samstagabend beschließt „Feiern mit der Queen: Ein Abend voller Stars“ (23.35 Uhr).

Am Sonntag, dem 5. Juni, bietet die Dokumentation „Elizabeth II – ,Wie ich es sehe‘. Die Jahrhundert-Queen erzählt“ (20.15 Uhr) einen einzigartigen Blick auf das private Leben der Monarchin und der Königsfamilie: Anlässlich ihres Platinjubiläums 2022 gewährte die Queen der BBC Zugang zu Hunderten privaten Heimvideos, gedreht von Mitgliedern der royalen Familie, die noch nie gezeigt wurden. Der Film liefert ein außergewöhnliches Porträt der Königin und ein zeitgeschichtliches Dokument der letzten 70 Jahre.

Danach beschäftigt sich „Die vielen Gesichter der Queen“ (21.35 Uhr) mit dem öffentlichen Auftreten der Regentin über die Jahre und zeigt, wie dieses einem ständigen Wandel unterworfen war.

Abschließend fasst „Das Thronjubiläumskonzert der Queen – Die besten Momente“ (23.15 Uhr) nochmals die Highlights des diesjährigen Konzerts zusammen.

ORF III „Bella Italia“-Schwerpunkt am Montag, 6. Juni

Am Pfingstmontag, dem 6. Juni, präsentiert ORF III einen „Bella Italia“-Schwerpunkttag. Die Toskana gehörte über 200 Jahre zu den reichsten und mächtigsten Regionen im damaligen Europa. Die Blütezeit der Region ist auf die Familie der Medici zurückzuführen, die ihr Vermögen in den Bau prächtiger Landsitze und Villen investierte. „Zu Gast in den adligen Landvillen der Toskana“ begibt sich in fünf Folgen gemeinsam mit Lorenzo de Medici auf die Spuren seiner adligen Vorfahren: „Geheimnisvolles Lucca“ (11.05 Uhr), „Die Medici Villen“ (11.55 Uhr), „Wiedersehen mit Florenz“ (12.45 Uhr), „Adel verpflichtet“ (13.30 Uhr) und „Stolzes Siena“ (14.20 Uhr).

Auch am Montagnachmittag zeigt ORF III mehrere Italien-Dokus:

„Oberitaliens vergessene Wasserwege“ (15.10 Uhr) widmet sich dem riesigen Netzwerk an Wasserwegen der Region, welches einerseits durch den natürlichen Lauf der Flüsse, wie etwa des Po, der Etsch oder der Piave, und andererseits durch ein hervorragend ausgebautes Kanalsystem entstanden ist. Nach „Der Tagliamento – König der Alpenflüsse“ (16.05 Uhr) begibt sich die „Land der Berge“-Produktion „Traumberge Trentino – Pale bis Fersental“ (17.00 Uhr) auf einen Streifzug von der Palagruppe, der südlichsten Gruppe der Dolomiten, bis zum Fersental, einer deutschen Sprachinsel im Trentino. Danach führt „Collio – Italiens Hügel der Genüsse“ (17.50 Uhr) in den Nordosten Italiens. Viele Jahrhunderte lang gehörte die Region zum Habsburgerreich und war am Hof in Wien als die Obstkammer der Monarchie bekannt.

Der „Bella Italia“-Abend startet mit „Der Bestseller – Mord auf Italienisch“ (18.45 Uhr), mit Ottfried Fischer in der Rolle des Krimi-Autors Leo Leitner.

Danach zeigt ORF III die Liebeskomödie „Hochzeit in Rom“ (20.15 Uhr). Vor 30 Jahren haben sich Walter (Harald Krassnitzer) und Eva (Ann-Kathrin Kramer) in Rom rettungslos ineinander verliebt. Als Sohn Max (Matthias Zera) sein Herz ausgerechnet an eine waschechte römische Prinzessin verliert, könnte der Zeitpunkt aber kaum schlechter gewählt sein.

Zum Abschluss des „Bella Italia“-Thementags stehen die beiden Komödien „Männer al dente“ (21.50 Uhr) und „Ein Schutzengel auf Reisen“ (23.40 Uhr) auf dem Spielplan.

