10. Bezirk: „Wiener Wahnsinn“ im Böhmischen Prater

Konzerte am 10.6. und 11.6. im „Tivoli“, Infos: 0676/531 23 04

Wien (OTS/RK) - Seit 1999 besteht das Quintett „Wiener Wahnsinn“. Die Gruppe hat sich „dem astreinen Wiener Rock“ verschrieben und ist durch eine Vielzahl an Auftritten in ganz Österreich und erfolgreiche CDs („Gar ned so deppert“, u.a.) längst zur „Kult-Band“ geworden. Jetzt kommt die Donaustädter Formation einmal mehr nach Favoriten. Auf Einladung des „Kulturverbands Böhmischer Prater“ unterhält die Kapelle „Wiener Wahnsinn“ an 2 Abenden die Fans mit der bewährten Mischung „Austro-Pop und Rock“: Am Freitag, 10. Juni, und am Samstag, 11. Juni, ist das beliebte Ensemble jeweils ab 19.00 Uhr im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) zu hören. Einlass: 18.00 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf um 21 Euro: www.eventjet.at.

An der Abend-Kasse werden Karten ab 18.00 Uhr zum Preis von 24 Euro feilgeboten. Unter der Telefonnummer 0676/531 23 04 sind Informationen über beide Konzerte zu erfragen. Eine umfassende Präsentation der gefragten Combo ist im Internet nachlesbar: www.wienerwahnsinn.at.

Auskünfte zum anstehenden „Doppel-Konzert“ und über andere Veranstaltungen auf dem Prater-Areal im Laaer Wald: Telefon 0676/720 94 11 (Manfred Fritz). Bei all diesen Aktivitäten gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Kontaktaufnahme mit dem „Kulturverband Böhmischer Prater“ via E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

