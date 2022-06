Corona - SPÖ-Kucher: „Auch Rechnungshof bestätigt SPÖ-Kritik am Chaos-Pandemiemanagement der Regierung

Wien (OTS/SK) - „Jetzt haben wir schwarz auf weiß bestätigt, was wir seit zwei Jahren sagen: Das Pandemiemanagement dieser Bundesregierung war und ist ein einziges Chaos. Die SPÖ hat von Beginn an ein zentrales Krisen- und einheitliches Datenmanagement gefordert. Bis heute wurde nichts umgesetzt. Bis heute wird auf die Empfehlungen von Expertinnen und Experten kein Wert gelegt und wird eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie ist diese Bundesregierung auch noch immer nicht in der Lage, Corona-Daten zentral zu managen, gut aufzubereiten und transparent zur Verfügung zu stellen“, sieht sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher in seiner Kritik am Chaos-Pandemiemanagement der türkis-grünen Regierung bestätigt. ****

Leidtragend ist die österreichische Bevölkerung, die zwei Jahre lang diesen Zick-Zack-Kurs mitgetragen hat und zurecht jetzt kein Vertrauen in diese Regierung mehr hat. Es gibt auch jetzt keine Planung und keine Vorbereitung für den Herbst, obwohl alle Expert*innen sagen, es ist mit einer neuen Virusvariante und einer weiteren Welle zu rechnen und die Zahlen in Portugal bereits wieder bedrohlich ansteigen. „Was machen wir in Österreich hingegen: Wir stampfen das letzte bisschen eines funktionierenden Testsystems zusammen, und es wird kaum mehr geimpft. Um es mit Nehammer zu sagen – aber wen kümmert das schon?“, so Kucher. (Schluss) sl/up

