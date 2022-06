Caritas Steiermark bedankt sich bei LH Schützenhöfer

Statement von Herbert Beiglböck, Direktor Caritas Steiermark, zum Rücktritt von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

Graz (OTS) - "Die Caritas Steiermark bedankt sich bei Landeshauptmann Schützenhöfer für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Caritas in all den Jahren seines politischen Engagements. Mit seinem großen sozialen Verständnis konnte vieles erfolgreich umgesetzt werden. In manchen Fragen gab es auch unterschiedliche Positionen, die in einem offenem und ehrlichen Dialog besprochen werden konnten.

Sein Verständnis, dass die Politik mit Kompetenz und großer Ernsthaftigkeit Verantwortung für die Gestaltung der Gesellschaft hat, ist uns gemeinsam. Zudem verbindet uns die Auffassung, dass es dabei auch um die Schaffung von Rahmenbedingungen geht, die allen Menschen ein halbwegs gutes Leben ermöglichen. Mit dem designierten Landeshauptmann Christopher Drexler verbindet mich die Erfahrung einer jahrzehntlangen Zusammenarbeit in jeweils unterschiedlichen Funktionen. Ich habe Christopher Drexler als hoch kompetenten politischen und strategischen Denker kennengelernt, der Politik aus Leidenschaft für die Menschen und das Land machen will. Mit Christopher Drexler kann und muss man zu vielen Themen diskutieren. Im Fokus steht jedoch immer die Frage, welchen Beitrag Politik für eine gute Zukunft leisten muss. Mit seinem Gestaltungswillen und seiner Gestaltungskraft kann er vieles im Land bewegen und in diesem Sinne freut sich die Caritas Steiermark auf die Zusammenarbeit mit ihm als Landeshauptmann."

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Diözese Graz-Seckau

Anna-Maria Riemer, Bsc

Anna-Maria.Riemer @ caritas-steiermark.at

0676/88015-8181