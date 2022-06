FPÖ – Schnedlitz zu Schützenhöfer-Rücktritt: Ein Impfzwang-Befürworter tritt ab

Designierter Landeshauptmann kann in ÖVP-Corona-Linie vernünftigen Neuanfang machen

Wien (OTS) - Anfang Juli wird der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer aus seinem Amt scheiden. Das gab er heute in einer Pressekonferenz bekannt. Der 70-jährige, dem 2015 zur Verwunderung aller die SPÖ den Landeshauptmannsessel ‚geschenkt‘ hatte, obwohl die ÖVP bei der Landtagswahl nur auf Platz zwei gelandet war, will ÖVP-Landesrat Drexler als Nachfolger vorschlagen. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Ich wünsche Hermann Schützenhöfer für seine persönliche Zukunft alles Gute und hoffe, dass der designierte Landeshauptmann Drexler in der Impf-Frage den Weg Schützenhöfers nicht fortsetzt. Denn dieser war der erste prominente Politiker, der bereits im Dezember 2020 vehement für eine Corona-Impfpflicht eingetreten ist.“

Schützenhöfer meinte damals in einem ORF-Interview: „Ich wäre für eine Impfpflicht im nächsten Jahr. Wenn es um die Gesundheit geht, sag ich immer: die Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und wenn die Vorrang hat, dann muss man manche zum Glück zwingen.“ Für Schnedlitz eine auch heute noch skandalöse Aussage, zumal es in der Zwischenzeit immer häufiger zur Meldung von Nebenwirkungen und Impfschäden komme. Ebenfalls für Aufsehen sorgte Schützenhöfer mit der Bevorzugung von Geimpften bei der Aufnahme in den Landesdienst.

„Die Übergabe des Amtes an Christopher Drexler bietet der ÖVP in der Steiermark die Gelegenheit, in der Corona-Frage einen vernünftigen Neuanfang zu machen. Ich hoffe, der neue Landeshauptmann nützt diese Chance auch. Bislang ist dieser in erster Linie durch einen Kahlschlag im Krankenhaus-Bereich negativ aufgefallen“, so Schnedlitz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at