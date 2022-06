Amtshaus 13: Benefiz-Lesung „Schnitzler und Sandrock“

Karten-Bestellung für 9.6.: wienbelvedere@kiwanis.at

Wien (OTS/RK) - Der „Kiwanis Club Wien Belvedere“ führt im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) einen Benefiz-Abend durch, an dem sich die Schauspieler und Deklamatoren Beatrice Ferolli und Hugo Rüdiger „einer 15 Monate währenden leidenschaftlichen Affäre voller Dramatik“ widmen. Im Rahmen einer szenischen Lesung nehmen die beiden Vortragskünstler am Donnerstag, 9. Juni, ab 19.00 Uhr, die seinerzeitige Beziehung zwischen Arthur Schnitzler (1862 – 1931) und Adele Sandrock (1864 – 1937) unter die Lupe. Die kurzweilige Veranstaltung hat das Motto „Bist Du wem untreu? Tröst dich, ich bin es auch!“. Das Publikum wird um fixe Spenden gebeten (pro Person 15 Euro). Karten-Bestellung für die Lesung „Schnitzler und Sandrock“ per E-Mail: wienbelvedere@kiwanis.at. Telefonische Eintrittskarten-Reservierung: 0664/30 17 149.

Die Zuhörerschaft soll die geltenden Corona-Vorgaben beachten. Den Gesamterlös des Abends erhält die „Make A Wish Foundation“ und lässt damit große Wünsche schwerkranker Kinder in Erfüllung gehen. Zur Labung der Anwesenden stehen Sekt und „Häppchen“ bereit, die gegen freie Spenden abgegeben werden. Umfangreiche Angaben zum „Kiwanis Club Wien Belvedere“ können Interessierte im Internet nachlesen: www.wien-belvedere.kiwanis.at.

Im Juni gibt es eine Vielzahl an Kultur-Terminen im 13. Bezirk. Auskünfte dazu holen Interessierte beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing unter der Telefonnummer 4000/13 115 ein. Kontaktaufnahme via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Make A Wish Foundation Österreich: www.make-a-wish.at

Beatrice Ferolli (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Beatrice_Ferolli

Arthur Schnitzler (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Arthur_Schnitzler

Adele Sandrock (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Adele_Sandrock

Kultur-Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

