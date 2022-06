MEGA Bildungsstiftung: Sechs österreichische Bildungsprojekte im Finale um 1 Million Euro

Die besten heimischen Initiativen zur Förderung von Chancen-Fairness werden gekürt.

Wien (OTS) - 111 österreichische Bildungsinitiativen haben bei der dritten Ausschreibung der MEGA Bildungsstiftung zum Schwerpunkt „Chancen-Fairness“ eingereicht. Die sechs nominierten Projekte im Rennen um das Finale stehen nun fest und erhalten bereits je 80.000 Euro. In einer TV-Show in ORF III im September 2022 kürt MEGA schließlich die Stockerlplätze. Vorab können alle Österreicherinnen und Österreicher von 1. bis 14. September 2022 ihr Lieblingsprojekt mittels Online-Voting auf orf.at gemeinsam mit einer TV-Jury unter die Top 3 wählen. Diese drei Finalisten dürfen sich über je 200.000 Euro Bildungsförderung freuen.

Wien, 3. Juni 2022 – Bislang förderte die MEGA Bildungsstiftung 28 Projekte mit 2,4 Millionen Euro. Nun unterstützt die Stiftung im Rahmen ihres dritten Fördercalls erneut heimische Bildungsinnovationen. Dieses Mal werden österreichweit Projekte unterstützt, die die Talente Heranwachsender ungeachtet ihres sozialen und ökonomischen Hintergrunds in den Mittelpunkt stellen. Aus den insgesamt 111 Einreichungen ermittelte die MEGA-Fachjury – darunter unter anderem Margareta Scheuringer, Sektionschefin im Bildungsministerium und Mario Rieder, Geschäftsführer von Bildung im Mittelpunkt – nun die sechs Finalisten.

MEGA stattet die nominierten Projekte mit einer Finanzspritze von insgesamt einer Million aus. Die eingereichten Initiativen bieten beispielsweise Mentoring-Programme oder psychosoziale Angebote für Kinder und Jugendliche an. „In Österreich hängen Bildungschancen nach wie vor stark vom Elternhaus ab und sind demnach ungleich verteilt. Die große Anzahl an eingereichten Projekten zeigt uns, dass der Förderbedarf hier sehr hoch ist und wir Aufholbedarf haben“, so Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung.

Diese Bildungsinitiativen konnten sich durchsetzen und erhalten im ersten Schritt jeweils 80.000 Euro:

OPENschool (Wien/20. Bezirk, Steiermark, OÖ, NÖ): Mit dem Aufbrechen des Fächerkanons und der 50-Minuten-Einheiten an öffentlichen Schulen ermöglicht OPENschool echte Individualisierung, Innovation und damit mehr Chancen-Fairness für Schülerinnen und Schüler.

Sindbad - Tiefe Wurzeln (Wien/15. Bezirk, bundesweit): Durch 1:1 Mentoringbeziehungen begleitet Sindbad sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche auf ihrem Weg in eine weiterführende Ausbildung und leistet damit einen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich.

SESAM PLUS (Wien/17. Bezirk): Mit professioneller Community- und Elternarbeit trägt SESAM PLUS zu mehr Chancen-Fairness für sozial benachteiligte Kinder in der Elementarstufe beim Übergang in die Volksschule bei.

bibliobox - Empowerment durch Literatur an Schulen (Wien/22. Bezirk): Bibliobox bringt diverse, inklusive und vorurteilsfreie Kinder- und Jugendliteratur an Schulen und stärkt damit den Selbstwert marginalisierter und sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler.

FREI.Spiel - mehr faire Chancen für alle Kinder (Wien/19. Bezirk): Bei FREI.Spiel engagieren sich Freiwillige nachmittags an Horten und Schulen und unterstützen sozial benachteiligte Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf durch ihr gesamtes Schuljahr.

Grow Together Elementarpädagogik (Wien/12. Bezirk): Grow Together bietet ein Betreuungsangebot für Babys und Kleinkinder aus Familien, die in den psychosozialen Hochrisikobereich fallen, an.

Bildungsdiskussion vorantreiben: MEGA-Bildungsshow im ORF

Um der Bildungsdiskussion in Österreich und Bildungsinnovationen eine größere Bühne zu geben, werden die nominierten Projekte im Rahmen einer Kooperation mit dem ORF in einer TV-Sendung im September 2022 schließlich vor den Vorhang gebeten. Dort wird auch die Entscheidung über die Stockerlplätze fallen. Die drei Hauptgewinner erhalten zusätzlich je 200.000 Euro (alle genannten Beträge netto).

Bildungsinnovationen für mehr Chancen-Fairness fördern

Die Corona-Pandemie hat die soziale Bildungsschere zusätzlich forciert und massive Auswirkungen auf Bildungslaufbahnen mit sich gebracht. Viele Kinder haben zuhause weder technische Möglichkeiten noch einen ruhigen Arbeitsplatz, an dem sie Aufgaben erledigen können. Zudem sind die jeweiligen Bildungschancen stark von motivierten und kompetenten Pädagoginnen und Pädagogen abhängig. In diesem Bereich zeigen Projekte aus Zivilgesellschaft spannende neue Ansätze auf. Die Stiftung hat es sich demzufolge zur Aufgabe gemacht, innovative und bereits regional bewährte Bildungsprojekte beim Wachsen zu unterstützen und Erfolgsprojekte in ganz Österreich zugänglich zu machen.

Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcgruppe.at) und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“. Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits zwei Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich ausgeschüttet. Im Rahmen der MEGA Academy unterstützt die Bildungsstiftung gemeinsam mit der WU Wien diese Bildungsprojekte über die finanziellen Ressourcen hinaus mit Know-how.

