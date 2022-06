„DAS WETTER VON MORGEN“ – KÖR-Projekt im öffentlichen Raum im Zeichen der Klimakrise

Floridsdorf ist Schauplatz von elf temporären künstlerischen Arbeiten / Hochkarätige Eröffnung und Infotage 3. – 5. Juni 2022

Wien (OTS) - Mit Blick auf eine der zentralen (Über-)Lebensfragen der Menschheit, der Klimakrise und der fundamentalen Veränderungen unserer Lebensräume, initiierte KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien das Projekt DAS WETTER VON MORGEN in Wien Floridsdorf. Aus den Einreichungen zu einem Open Call wurden neun temporäre Projekte von der KÖR-Jury ausgewählt, die bis zum Frühjahr 2023 an zentralen Floridsdorfer Plätzen und Straßen wie dem Schlingermarkt, dem Pius-Parsch-Platz oder der Franklinstraße zu sehen sind. Zudem sind zwei weitere Kooperationsprojekte – mit der VHS Floridsdorf sowie der BOKU – zu sehen. Am Donnerstagabend fand die hochkarätige Eröffnung des umfassenden Ausstellungsprojekts statt.

„Der Klimawandel und die Dringlichkeit nachhaltigen Handelns ist zu einem wichtigen und drängenden Thema in Kunst und Kultur geworden, was sich erfreulicherweise auch in der riesigen Zahl an Ideen niedergeschlagen hat, die für DAS WETTER VON MORGEN eingereicht wurden“, so die Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler. „Es freut mich, dass die Arbeiten so vielgestaltig sind, – sie reichen von klassischer Fassadenmalerei bis zu performativ-musikalischen Projekten, die sich durch Floridsdorf bewegen – denn das steht auch für die Vielfalt der Perspektiven, die wir dank Kunst dazugewinnen.“

Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky betont in seiner Eröffnungsrede, wie wichtig die Bewusstseinsbildung ist: „Wir befinden uns mitten in der Klimakrise, die unser aller Leben betrifft. Die Sommer werden heißer, extreme Wetterereignisse nehmen zu. Meine Aufgabe als Klimastadtrat ist es, Wien darauf vorzubereiten und zwar so, dass die Lebensqualität in unserer Stadt trotz Klimakrise hoch bleibt. Wie wir das schaffen wollen, haben wir als Stadtregierung im Wiener Klimafahrplan im Detail festgelegt. Die Klimakrise betrifft uns aber alle, deshalb ist es genauso wichtig, die Wiener*innen für das Thema zu gewinnen, indem wir Bewusstsein dafür schaffen. Die Ausstellung DAS WETTER VON MORGEN trägt dazu bestimmt einen großen Teil bei.“

Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Waltraud Karner-Kremser: „Kunst im öffentlichen Raum holt die Menschen dort ab, wo sie sich in der Stadt bewegen – zum Beispiel in ihrem Wohngebiet, oder auf dem Weg zur Arbeit. Den Klimaschutz dabei zum Thema zu machen, halte ich für eine grandiose Idee für eine noch höhere Sensibilisierung für die Zukunft unseres Wiens.“

Wien Floridsdorf, einer der bevölkerungsreichsten Bezirke der Stadt, zählt zu den wichtigsten Stadtentwicklungsgebieten Wiens. Bezirksvorsteher Georg Papai zum Ausstellungsprojekt: „Kunst im öffentlichen Raum ist immer eine Herausforderung. Denn so wie Geschmäcker verschieden sind, ist auch die Einstellung zur Kunst individuell. Gerade im öffentlichen Raum bietet Kunst aber auch die Chance, gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen und zum öffentlichen Diskurs anzuregen. Genau deshalb unterstütze ich dieses Projekt.“

Die Arbeiten reichen von Installationen, Performances bis hin zu partizipativen, aktivistischen oder forschenden Formaten. Sie thematisieren auf unterschiedlichste Arten die Auswirkungen des Klimawandels und dessen Bedeutung für die Gesellschaft. So haben beispielsweise Irena Eden & Stijn Lernout mit Schüler*innen ein Theaterstück zum Lebensraum Wald erarbeitet, Folke Köbberling zeigt in Kooperation mit der BOKU einen mobilen, mit Pflanzen ausgestatteten Wagen, Christoph Schäfer präsentiert eine großflächige Wandarbeit auf der Fassade der Volkshochschule Floridsdorf, Hybrid Dessous erforschen die Bedeutung des Wassers in Floridsdorf, play:vienna organisiert Touren zur Vogelbeobachtung und Conny Zenk lädt zu partizipativen Rad- und Sound-Touren durch den Bezirk.

Infotage von 3. – 5. Juni bei freiem Eintritt

Am Eröffnungswochenende von 3. – 5. Juni geben Guides am Franz-Jonas-Platz Auskunft zu den Projekten und bieten spannenden Kurzführungen im Rahmen der Informationstage an, weitere Vermittlungsaktionen sind auf www.koer.or.at zu finden.

3. Juni 2022, 14 – 18 Uhr

4. Juni 2022, 10 – 18 Uhr

5. Juni 2022, 14 – 18 Uhr

Teilnehmende Künstler*innen

Böhler & Orendt; Riccardo Buonafede; Veronika Dirnhofer und Anna Khodorkovskaya; Irena Eden & Stijn Lernout; Hybrid Dessous (Marlene Hübner & Amelie Schlemmer) in Zusammenarbeit mit Susanne Mariacher, Simone Körner und Joanna Zabielska; Folke Köbberling; Dóra Medveczky und Fabio Spink; play:vienna; Christoph Schäfer; Katarina Schmidl; Conny Zenk in Zusammenarbeit mit Verena Dürr, Gischt, Birgit Rampula / amateur, Flonky Chonk und 7 RAD-Performer*innen

