FP-Handler: Stellungspflichtige haben vermehrt psychische Probleme

Verfehlte Corona-Politik der Bundesregierung hat offenbar ihre Spuren hinterlassen

St. Pölten (OTS) - „Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Freiheitlichen hat einen besorgniserregenden Anstieg psychische Probleme bei Stellungspflichtigen Jugendlichen aufgezeigt. Waren 2005 31,6% und 2019 43,4% aller untauglichen stellungspflichtigen aufgrund psychischer Probleme aus der Wehrpflicht ausgeschieden, so sind es 2021 bereits mehr als die Hälfte – nämlich 55,7%“, zeigte sich der freiheitliche Wehrsprecher LAbg. Jürgen Handler aus Niederösterreich besorgt.

Aus dieser Anfragebeantwortung gehe klar hervor, dass die psychischen Probleme bei den stellungspflichtigen Männern in Österreich erheblich gestiegen seien. So seien alleine seit Beginn von Covid-19, die Zahlen um 12,3% in die Höhe geschnellt. „Wenn man bedenkt, dass alle männlichen österreichischen Staatsbürger bis zum 35. Lebensjahr stellungspflichtig sind, sind diese Zahlen erschütternd“, so Handler.

Der rasante Anstieg psychischer Probleme zeige ganz klar, dass Belastungen wie Isolation durch Lockdowns, Ungewissheit und fehlende soziale Zusammenkünfte, die durch die Bundesregierung verordnet worden seien, schwerwiegende Folgen mit sich brächten, betonte Handler. Die Einsperr- und Angstpolitik sowie die verfehlte Corona-Politik habe auf wirtschaftlicher, sozialer und gesundheitlicher Ebene ihre Spuren hinterlassen und es sei längst an der Zeit, die Zwangsmaßnahmen wie Impfpflicht und alle Maskenschikanen sofort zu beenden, forderte Handler.

„Jeder Bürger soll frei entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht und die Verantwortlichen sollen endlich aufhören, weiter an der psychischen Belastungsgrenze unserer Landsleute zu experimentieren. Was unsere Landsleute brauchen, ist Zuversicht, aber mit dieser Regierung geht es nicht!“, so Handler.

