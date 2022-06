Barockfestival St. Pölten

Unter dem Motto „In Music We Trust“ präsentiert sich die „alte“ Musik in St. Pölten frisch wie selten zuvor.

St. Pölten (OTS) - Von Händel, Bach, Purcell bis hin zu Electronics, Obertongesang und musikalisch-ornithologischen Reisen: von 11. bis 24. Juni 2022 stehen 7 Konzerte auf dem Spielplan des Barockfestival St. Pölten. Die künstlerische Leiterin Caroline Berchotteau bringt mit ihrem Programm hörenswertes Neues auf die Bühnen der Stadt. Eröffnet wird das Festival mit einer Österreichpremiere: am Samstag, 11. Juni 2022, wird mit "Violette de Nuit" das Programm der deutschen Gambistin Marthe Perl zu hören sein, das traditionelle norddeutsche und schwedische Kompositionen vereint. Sonntag, 12. Juni 2022, bringt die weltweit gefeierte Sopranistin Dorothee Mields gemeinsam mit dem Boreas Quartett Bremen eine wenig bekannte Musikhandschrift der Renaissance mit Werken aus dem "Basevi Codex" zum Erklingen. Mields ist eine der führenden Interpretinnen für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts.

Artist in Residence: Lautenist Thomas Dunford

Die zweite Woche bringt drei Konzerttage unter der Leitung von Thomas Dunford. Dunford ist Artist in Residence des Barockfestival 2022. Freitag, 17. Juni 2022, ist er mit seinem „Bach Solo“-Programm in der Evangelischen Kirche zu Gast. Tags drauf, am Samstag, 18. Juni, holt er den englischen Countertenor Iestyn Davies zu sich auf die Bühne, das Programm „A Musical Banquet“ lässt mit Werken von Henry Purcell, Marin Marais, John Dowland und Georg Friedrich Händel aufhorchen. Davies gilt als einer der besten Sänger der Welt und wird besonders für die Schönheit und technische Geschicklichkeit seiner Stimme gefeiert. Sonntag, 19. Juni 2022, ist Thomas Dunford mit seinem Ensemble Jupiter und dem Programm "Händel" zu hören. Aufbauend auf Auszügen aus Händels englischen Oratorien und basierend auf den dramaturgischen Prinzipien einer Oper, schildert es die Qualen einer Liebesaffäre. Im Anschluss findet für Barockfestival-Abonnenten ein „Meet the Artist“ im barocken Innenhof des Stadtmuseum St. Pölten statt.

Canticles of Now und Syrinx zum Abschluss

Die letzte Konzertwoche wird von Anna-Maria Hefele eröffnet. In „Canticles of Now“ verschmelzen am Donnerstag, 23. Juni 2022, Hildegard von Bingens Werke unter Einsatz der technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Nebst der menschlichen Stimme und akustischer Instrumente wie Gitarre und Nyckelharpa, fügen sich auch Tomek Kolczynskis electronics sowie Elemente der musique concrète in der breiten Palette der Klangfarben zu einem auditiven Gesamterlebnis zusammen.

Zum Abschluss eine weitere Österreichpremiere: Mit „Syrinx“ am Freitag, 24. Juni 2022, laden die beiden „schrägen Vögel“ Jean Boucault und Johnny Rasse zu einer musikalisch-ornithologischen Reise zu den Meistern des Gesangs, den Vögeln. Die beiden Franzosen zählen weltweit zu den größten Vogelgesangimitatoren. Ihr Repertoire umfasst Tausende von Vogelstimmen aus fünf Kontinenten. Es ist ein Treffen zwischen Alter und Neuer Welt, zwischen Orient und Okzident. Begleitet werden sie von Pierre Hamon an der Flöte.

www.barockfestival.at

