AVISO „Nachhilfe: Bildungserfolg muss man teuer bezahlen“, 9.6./9:30h

PK mit AK Präsidentin Anderl, AK Bildungsexpertin Larcher

Wien (OTS) - Die Herausforderungen und der Druck für Schüler:innen, Eltern und Lehrer:innen bleiben groß. Sie müssen fehlende Ressourcen der Schulen durch eigenen Einsatz oder bezahlte Nachhilfe ausgleichen. Das geht insbesondere zu Lasten von Frauen, die hier einspringen müssen. Welche Familien können sich den kostspieligen Bildungserfolg überhaupt leisten und welche bleiben auf der Strecke, und was braucht es für ein Schulsystem, in dem Nachhilfe überflüssig ist? Antworten gibt die Arbeiterkammer mit ihrem aktuellen Nachhilfebarometer.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz „Nachhilfe: Bildungserfolg muss man teuer bezahlen“

mit

Renate Anderl, AK Präsidentin

Elke Larcher, AK Bildungsexpertin

Freitag, 09.06.2022, 9:30 Uhr

AK Wien, Bibliothek

1040, Prinz Eugen-Straße 20 - 22

Es wird auf die geltenden Covid-19-Bestimmungen verwiesen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.

Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter

https://www.arbeiterkammer.at/nachhilfebarometer mitverfolgen. Fragen

richten Sie bitte via E-Mail an michael.mayer @ akwien.at.

Wir freuen uns, eine/n Vertreter:in Ihrer Redaktion beim Pressegespräch oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

