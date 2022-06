SPÖ-Termine von 6. Juni bis 12. Juni 2022

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 7. Juni 2022:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (6. bis 9. Juni) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1B).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa. Dimensions of a Continent“, kuratiert von Georg Lennkh, sprechen Irene Horejs, Stephane Gompertz, Margit Maximilian, Thierry Vicoulon zum Thema „How realistic is a new partnership between Europe and Africa?“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

MITTWOCH, 8. Juni 2022:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht der Kulturjournalist und künstlerische Leiter des Donaufestivals Thomas Edlinger mit dem Autor, Journalisten und Kurator des Kreisky Forums Robert Misik über dessen druckfrisches neues Buch „Das große Beginnergefühl“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

