Volkspartei dankt Landeshauptmann und Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer

Nehammer: „Hermann Schützenhöfer hat in seiner politischen Laufbahn höchste Verdienste erworben“

Wien (OTS) - „Landeshauptmann und Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer hat höchste Verdienste um die Republik Österreich, das Land Steiermark und die Volkspartei erworben. In seiner langen politischen Laufbahn hat Hermann Schützenhöfer unterschiedlichste Funktionen und Ämter bekleidet und dabei stets sein hervorragendes Gespür für die Anliegen der Menschen bewiesen. Seine aufrichtige und konsequente Arbeit mit Handschlagqualität hat ihm das große Vertrauen der Steirerinnen und Steirer eingebracht, das weit über die Parteigrenzen hinausgeht. Hermann Schützenhöfer hat die Steiermark strukturell reformiert, dafür auch Kritik einstecken müssen, aber den notwendigen Reformprozess zum Wohle des Landes und der Menschen trotzdem unbeirrt fortgesetzt. Ich danke Hermann Schützenhöfer von Herzen für alles, was er in den vergangenen Jahrzehnten geleistet hat, und freue mich, dass wir auch in Zukunft freundschaftlich verbunden bleiben“, betont Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer.

Hermann Schützenhöfers Nachfolger als Landeshauptmann und Landesparteiobmann, Landesrat Christopher Drexler, wünscht Nehammer alles erdenklich Gute: „Christopher Drexler ist ein absoluter Politprofi. Er bringt alle Fähigkeiten und Eigenschaften mit, um in die Fußstapfen von Hermann Schützenhöfer zu treten. Ich wünsche ihm für die verantwortungsvollen Aufgaben als Landeshauptmann und Landesparteiobmann alles Gute und freue mich darauf, die schon jetzt hervorragende Zusammenarbeit zu intensivieren.“

Die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, betont: „Hermann Schützenhöfer hat das Land Steiermark und die Steirische Volkspartei maßgeblich geprägt. Er war stets ein Sprachrohr für alle Steirerinnen und Steirer und hat ihre Interessen zu jeder Zeit leidenschaftlich und lautstark vertreten. Mit ihm an der Spitze hat die Volkspartei in der Steiermark ihre Vormachtstellung als Bürgermeisterpartei ausgebaut und beeindruckende Wahlergebnisse erreicht. Hermann Schützenhöfer gilt mein aufrichtiger Dank.“

„Aber auch nach dem Rückzug von Hermann Schützenhöfer wird die Steiermark und die Steirische Volkspartei in besten Händen sein. Landesrat Christopher Drexler ist jemand, auf den man sich verlassen kann und der immer zu seinem Wort steht. Mit diesen Qualitäten wird er die Steiermark und die Steirische Volkspartei in eine gute Zukunft führen. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit auf Landes- und Bundesebene und wünsche viel Erfolg.“

