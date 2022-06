Wöginger: Hermann Schützenhöfer übergibt ein bestens bestelltes Land Steiermark

ÖVP-Klubobmann dankt steirischem Landeshauptmann für seine jahrzehntelange Arbeit für Land und Leute – Wichtige Leistungen Schützenhöfers auch für Volkspartei und ÖAAB

Wien (OTS) - "Hermann Schützenhöfer, der seit über 50 Jahren politische Arbeit für Land und Leute leistet, übergibt mit seinem Rückzug am 1. Juli ein bestens bestelltes Land Steiermark", hält ÖVP-Klubobmann August Wöginger zur heute bekanntgegebenen Übergabe des Amtes des steirischen Landeshauptmanns an Landesrat Christopher Drexler fest. Schützenhöfer, der seit dem Jahr 2000 Mitglied der steiermärkischen Landesregierung sei, habe dabei stets das Wohl und die Bedürfnisse der Bevölkerung in den Vordergrund gestellt. Wöginger weiter: "Durch Dialog, Konsensbereitschaft und harte Arbeit hat Hermann Schützenhöfer die Steiermark zu einem Technologie- und Industriestandort gemacht, der für Innovation und Nachhaltigkeit steht. Dafür gelten ihm Dank und Anerkennung, die er stets auch von Seiten der Bevölkerung erfahren hat."

Über die Junge Volkspartei, den ÖAAB sowie auch Stationen als Landtagsabgeordneter und Klubobmann des ÖVP-Landtagsklubs habe der steirische Landeshauptmann "alle Facetten der Politik" kennengelernt und werde aufgrund seiner Erfahrung und Expertise über die Parteigrenzen hinweg geschätzt. Zudem habe Hermann Schützenhöfer die Volkspartei in der Steiermark wieder entscheidend gestärkt und auch im ÖAAB mit vollem Einsatz gewirkt. "Ich danke Hermann Schützenhöfer für alles, was er für die Steiermark - aber auch für Österreich insgesamt - getan und umgesetzt hat. Für seine weitere Zukunft wünsche ich ihm im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs alles Gute, Glück und Gesundheit. Er wird auch in Zukunft ein Freund und Ratgeber der Volkspartei sein und bleiben", schließt der ÖVP-Klubobmann. (Schluss).



