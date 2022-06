Gesundheitsausschuss - SPÖ-Kucher: „Regierungsparteien wollen tierfeindliche Politik durchpeitschen“

SPÖ fordert eigenen Ausschusstermin für die Behandlung der Tierschutzpunkte

Wien (OTS/SK) - „Die ÖVP blockiert den Gesundheitsausschuss im Parlament, weil sie ihr tierfeindliches Tierschutzpaket unter 40 Tagesordnungspunkten verräumen und nicht diskutieren will. Die Grünen machen dabei mit. Man will die Tierschutzmaterien möglichst ‚geräuschlos‘ durchpeitschen, das geht mit der SPÖ nicht“, stellt SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klar. Es gibt heftige Kritik der Tierschutzexpert*innen an inakzeptablen Tierhaltungen wie die Anbindehaltung oder Vollspaltenböden. „Ich verstehe schon, dass die Regierungsfraktionen da am besten gar nicht drüber reden wollen. Aber so funktioniert Demokratie nicht. ÖVP und Grüne müssen sich bewusst sein, dass sie mit ihrer tierfeindlichen Haltung auch so wichtige Materien wie die Verlängerung der Kurzarbeit blockieren. Daher appelliere ich mit Nachdruck an die Abgeordneten von ÖVP und Grüne, einem eigenen Ausschusstermin für den Tierschutz mit einem öffentlichen Hearing und damit einer geordneten Diskussion über das Thema zuzustimmen“, so Kucher. **** (Schluss) sl/bj

