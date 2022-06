Brigittenau: Filmarchiv zeigt „Schindlers Liste“ am 9.6.

„WIFAR“ ersucht um Anmeldungen per E-Mail: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Die nächste Vorstellung im „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung – WIFAR“ (20., Wallensteinstraße 68-72, Stiege 1: Eingang hofseitig) findet am Donnerstag, 9. Juni, statt. Ab 16.00 Uhr ist der Film „Schindlers Liste“ (USA 1993, Regisseur: Steven Spielberg, Hauptdarsteller: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes) zu sehen. In diesem Streifen wird die bewegende Geschichte eines deutschen Unternehmers namens Oskar Schindler erzählt, der in der NS-Zeit über 1.000 jüdische Arbeiter*innen vor der Deportation durch die Nationalsozialist*innen schützte und deren Leben gerettet hat. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Besucher*innen sind willkommen. Höchstens 40 Personen haben Platz im kleinen Vorführraum. Deswegen ersucht das „WIFAR“-Team um Anmeldungen: E-Mail wifar@aon.at und Telefon 37 45 312.

Die Aktivitäten der ehrenamtlich engagierten „WIFAR“-Mannschaft werden seitens des Bezirkes und von anderen Partnern gefördert. Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien gebeten. Im Internet kann man Wissenswertes über das „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung“ nachlesen: www.wifar.at/.

Allgemeine Informationen:

Retter Oskar Schindler: https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Oskar_Schindler

Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

