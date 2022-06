Medienöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 6. – 12. Juni 2022

Wien (OTS) - Donnerstag, 9. Juni

Bundeslandtag in Niederösterreich

Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer beim Waldbaulabor Weinzierlwald Wieselburg (Projektort der Sauti-Kuu-Stiftung) und Besuch beim Pionierbataillon 3

10.00 Uhr: Besuch des Waldbaulabors Weinzierlwald Wieselburg (Projektort der Sauti-Kuu-Stiftung)/Rede (3250 Wieselburg)

11.30 Uhr: Truppenbesuch beim Pionierbataillon 3 (Birago-Kaserne/3390 Melk)

17.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Empfang der Preisträger des Theodor Körner-Fonds zur Förderung von Wissenschaft und Kunst/Rede (Theater Akzent/1040 Wien)

Bundesländertage in der Steiermark und in Salzburg vom 10. – 11. Juni 2022

Freitag, 10. Juni

11.00 Uhr: Teilnahme an der Sub auspiciis-Promotion an der Medizinischen Universität Graz/Rede (Med Campus /8010 Graz)

15.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer an den Feierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Bestehens von Legero United sowie der nachträglichen Eröffnung, Weihung und Segnung der neuen Zentrale (8073 Feldkirchen bei Graz)

Samstag, 11. Juni

19.00 Uhr: Besuch der Jubiläumsshow "70 Jahre Österreichischer Blasmusikverband ÖBV - Musik in Bewegung"/Rede (Paul-Außerleitner-Schanze/5500 Bischofshofen)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at