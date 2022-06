„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Lidia Baich und Eduard Winter am 7. Juni in ORF 1

Danach eine neue Folge „Science Busters“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Im Narrenturm der Fernsehunterhaltung begrüßen Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 7. Juni 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 die Geigensolistin Lidia Baich und den Sammlungsleiter des Wiener Narrenturms, Eduard Winter. Auch Maschek sind wieder in trauter Zweisamkeit am Synchro-Tisch vereint und Russkaja eröffnen „DIE.NACHT“ wie immer lautstark. Um 23.00 Uhr ist eine neue Folge „Science Busters“ am Start: In „Super Busters“ widmen sich Martin Puntigam, Elisabeth Oberzaucher und Martin Moder der Verehrung von Superheldinnen und -helden und Göttern. Anschließend gibt es um 23.40 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Lidia Baich ist Klassikfans neuerdings nicht nur als eine der vielseitigsten Geigensolistinnen der Gegenwart bekannt, sie war auch als Starjurorin in der ORF-Finalshow des Klassik-Nachwuchspreises „Goldene Note“ zu sehen. Die virtuose Violinistin spricht im Talk mit Stermann und Grissemann über die Liebe zur Musik und die nächsten großen Gigs nach der Pandemie.

Ob diese im Herbst nun doch wieder Fahrt aufnehmen wird, kann der zweite Gast, der Sammlungsleiter des Wiener Narrenturms, Eduard Winter, wohl nicht beantworten. Er hat in seiner pathologisch-anatomischen Ausstellung aber so einige Seuchen und gesundheitliche Abnormitäten im Portfolio. Im Talk verrät er, ob ihn die Arbeit in einem Museum der Krankheiten zwangsläufig zum Hypochonder macht und ob er sich vor seinen Exponaten ekelt.

Neue Folgen: „Science Busters – Super Busters“ um 23.00 Uhr

Die Erfindung und Verehrung von Superheldinnen und Superhelden prägen die Menschheitsgeschichte. Göttinnen, Menschensöhne, Supermänner und Wunderfrauen gelten als überlebensgroße Vorbilder. Sie können fliegen, schrumpfen, schwere Sachen heben und haben trotzdem extrem wenige Krankenstände. Kabarettist Martin Puntigam, Evolutionsbiologin Elisabeth Oberzaucher und Molekularbiologe Martin Moder bündeln an der Uni Graz ihre Superkräfte und untersuchen: Wie schaut der Bordservice bei Zugvögeln aus? Und in welches Netz wählt sich Spiderman am liebsten ein?

