FSG-Pfister: „BLAU-GELBER Kinderbetreuungsbonus“ begrüßenswerte Entlastung für die arbeitenden Eltern in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Die davon galoppierenden Preise für Wohnen, Energie, Sprit und Co. stellen immer mehr Familien vor eine massive finanzielle Herausforderung. Niederösterreich habe den Kampf gegen die Teuerung leider noch nicht aufgenommen, sagt der Vorsitzende der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter, LAbg. Rene Pfister: Der heutige Vorschlag des Landesparteivorsitzenden LHStv. Franz Schnabl sei ein gutes Instrument für die niederösterreichischen Familien, die auf Kinderbetreuung am Nachmittag angewiesen sind. „Die Rückerstattung der landesgesetzlich vorgeschriebenen 50 Euro pro Monat für die Nachmittagsbetreuung in den Landeskindergärten für das kommende Kindergartenjahr eignet sich außerordentlich gut als Entlastungsmaßnahme gegen die Teuerung“, erklärt Pfister.

Gerade die arbeitenden Mütter und Väter würde davon profitieren – insbesondere AlleinerzieherInnen. „Auch die Treffsicherheit ist gegeben, denn 50 Euro pro Monat sind für eine teilzeitbeschäftigte Alleinerzieherin deutlich mehr wert als für BesserverdienerInnen“, sagt Pfister abschließend.

