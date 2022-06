NEOS zu Schützenhöfer-Rücktritt: Respekt vor Entscheidung, Drexler braucht jetzt Mut zu Reformen

Niko Swatek: "Ich wünsche Schützenhöfer für die Zukunft viel Gesundheit und Erholung und der Steiermark, dass die neue Landesregierung den Stillstand beendet."

Wien (OTS) - NEOS-Klubobmann Swatek wünscht dem ehemaligen Landeshauptmann und ÖVP-Steiermark-Chef persönlich das Beste für die Zukunft: „Bei allen unterschiedlichen Ansichten in der täglichen politischen Arbeit bleibt auch in der Politik letztlich der Mensch. Deshalb gebührt Schützenhöfer auch Dank und Anerkennung. Ich wünsche ihm für die Zukunft viel Gesundheit, Erholung und vor allem unvergessliche Stunden mit seinen Enkelkindern.”



Swatek pocht auf ein höheres Tempo in der Landesregierung

Für Swatek ist jetzt die große Koalition aus schwarz und rot gefordert. „Der Stillstand der letzten Jahre muss aufgeholt und allen Steirerinnen und Steirern in Zeiten der Teuerung geholfen werden. Besonders auf die Mitte der Gesellschaft wurde bis jetzt komplett vergessen. Sein Nachfolger Christopher Drexler wird auch daran zu messen sein, ob er es schafft, den praktizierten Postenschacher und die Freunderlwirtschaft im Land endlich abzustellen. Wir müssen gemeinsam eine neue, transparente und zukunftsfähige Steiermark schaffen.“, fordert Swatek von der neuen Führung endlich Mut zu Reformen ein.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS - Das Neue Österreich

Julian Steiner

+43 664 88782 402

presse @ neos.eu



10 Jahre NEOS.

Mut zur Erneuerung – mehr denn je!

www.10jahreneos.eu